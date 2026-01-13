AZ-Plus
Update

Wieder Tempo 50 auf der Landshuter Allee in München: Jetzt geht es plötzlich ganz schnell

Der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid ist 2025 deutlich unterschritten worden. In puncto Verkehrsversuch "Tempo 30" auf der Landshuter Allee ist eine Entscheidung gefallen, und sie wird zeitnah umgesetzt.
AZ |
Wie fast immer viel los: Blick auf die Landshuter Allee. Offiziell ist hier jetzt schon wieder Tempo 50 erlaubt.
Wie fast immer viel los: Blick auf die Landshuter Allee. Offiziell ist hier jetzt schon wieder Tempo 50 erlaubt.

Update, 12. Januar: Jetzt geht's schnell – schon ab Dienstag (13. Januar) wird die Beschilderung an der Landshuter Allee geändert und die zulässige Höchstgeschwindigkeit wieder auf Tempo 50 angehoben. Das teilt die Stadt mit.

Dieter Reiter hatte es angekündigt: Tempo 30 auf Landshuter Allee wieder abgeschafft 

Grundlage hierfür seien die gesunkenen Stickstoffdioxidwerte an der Messstelle sowie eine gutachterliche Prognose, nach der die gesetzlichen Grenzwerte auch im Jahr 2026 auch bei Tempo 50 unterschritten werden, heißt es weiter.

Vor diesem Hintergrund hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wie berichtet die Aufhebung der bisherigen Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 angeordnet.  

Erstmeldung, 7. Januar: Noch im Dezember hatte die Stadtratsfraktion CSU/Freie Wähler gefordert, auf dem Mittleren Ring von der derzeit dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h zu Tempo 50 zurückzukehren. Weil eben auch dort die Grenzwerte für Stickstoffdioxid eingehalten werden. Jetzt reagiert Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Reiter habe am Mittwoch (7. Januar) angeordnet, die Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 an der Landshuter Allee "so schnell wie möglich" wieder aufzuheben, teilt die Stadt mit. Nachdem der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid im Jahr 2025 deutlich unterschritten worden sei, könne der Verkehrsversuch "Tempo 30" beendet werden.

Reiter: "Voraussetzungen sind erfüllt, um zu Tempo 50 zurückzukehren" 

"Die gute Nachricht ist: Die Luft an der Landshuter Allee ist spürbar sauberer geworden. Der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid lag im vergangenen Jahr mit 38 µg/m³ NO₂ klar unter dem Grenzwert", wird der OB zitiert.

Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München.
Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München.

Zudem stelle die beauftragte gutachterliche Prognose eine deutliche Einhaltung des Grenzwerts von 40 µg/m³ mit einem prognostizierten Jahresmittelwert von 35 µg/m³ auch bei Tempo 50 im Jahr 2026 in Aussicht: "Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, um Tempo 30 an der Landshuter Allee wieder aufzuheben, zu Tempo 50 zurückzukehren und damit zu einer Verbesserung des Verkehrsflusses beizutragen."

Reiter: Pauschales Fahrverbot für alle Diesel-5-Fahrzeuge wurde verhindert

Reiter beauftragte das Referat für Klima- und Umweltschutz, den Stadtrat mit der entsprechenden Fortschreibung des Luftreinhalteplans zu befassen. Die Erfahrungen an der Landshuter Allee bestätigten, dass temporäre und gezielte Verkehrsmaßnahmen einen wirksamen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten könnten, ohne die Mobilität in der Stadt unnötig einzuschränken, heißt es aus dem Rathaus.

Dieter Reiter: "Mir war von Anfang an wichtig, dass wir bei derartigen Maßnahmen mit Augenmaß vorgehen und Einschränkungen nicht länger aufrechterhalten als nötig. Mit der streckenbezogenen Tempo-30-Maßnahme konnten wir verhindern, dass es zu einem pauschalen Fahrverbot für alle Diesel-5-Fahrzeuge kommt." 

Die Stadt hatte nach jahrelangem juristischem und politischem Streit um die Luftqualität am Mittleren Ring zunächst ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge ausgesprochen, die nicht mindestens der Abgasnorm Euro 5 entsprachen. Tempo 30 statt zuvor Tempo 50 an der Landshuter Allee sollte verhindern, dass auch Fahrzeuge der Diesel-Abgasnorm Euro 5 nicht mehr auf der Route unterwegs sein dürfen. Davon wären in München etwa 50.000 Fahrzeuge betroffen gewesen.

  • Himbeer-Toni am 12.01.2026 18:03 Uhr / Bewertung:

    Hoffentlich ist der nervtötende Spuk Tempo 30 bald vorbei und kommt hoffentlich nie wieder.
    Deshalb: Die Grünen mit der unsäglichen ÖDP und der idiotischen DUH im Hintergrund bitte abwählen !

  • kartoffelsalat am 12.01.2026 18:07 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    München-Grüne und ÖDP haben nur sehr überschaubaren Einfluss auf WHO & Europäische Grenzwerte.

    Die DUH ist eine NGO und gewinnt Prozesse gegen Umweltverbrecher am laufenden Band

    Aber das wissen Sie natürlich.

  • kartoffelsalat am 12.01.2026 18:11 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    Und selbst der Typ der durch die Ideologiebrille nur eine einzige Verkehrsform kennt sagt:

    "Wollen wir denn, dass der Verkehr fließt oder dass er steht?“, fragt Baumgärtner und macht für das Stehen die rot-grün Stadtspitze verantwortlich. Doch räumt er ein: „Wenn sich die Luftverschmutzung an der Landshuter Allee wieder verschlimmert, müssen wir dort wohl zu Tempo 30 zurück.“

