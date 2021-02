München-Inzidenz unter 35: Was lockert Oberbürgermeister Dieter Reiter?

Die Corona-Zahlen in München sind so niedrig wie lange nicht. Wird es am Dienstag weitere Lockerungen geben? Viele Stadträte meinen, dass sich die Stadt dafür einsetzen muss.

23. Februar 2021 - 06:03 Uhr | Christina Hertel

Das Alkoholverbot hob München inzwischen auf. Kommen weitere Lockerungen? © Sachelle Babbar/imago