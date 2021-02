Frühlingstemperaturen am Wochenende: Es ist wieder Sonne in der Stadt

Am Wochenende herrscht gelöste Frühjahrs-Stimmung in München.

Junge Leute freuen sich über Sonne und sitzen an der Isar in München.

Am Wedekindplatz herrscht am Sonntag auch ein Dolce-Vita-Gefühl.

Da liegt der Frühling schon in der Luft: An der Isar spazieren am Wochenende viele Menschen.

München - Ein Hauch von Frühling weht durch die Stadt. Vogelgezwitscher tönt von den Bäumen herab, der Münchner hat seine Sonnenbrille herausgekramt und die Mütze daheim gelassen. Die steigenden Temperaturen haben am Wochenende vielen Freude bereitet - und alte Konflikte angeheizt.

Viele Familien mit Kindern sah man am warmen Samstag und sonnigen Sonntag in den Parks, Freunde genossen ihr Wegbier beim Spaziergang am Isarufer. Pärchen saßen entspannt auf den Stufen vor der Residenz und blinzelten in die Sonne.

Dank warmer Temperaturen: Münchner treffen sich draußen

Dabei deutete sich am Samstagabend schon an: Ein alter Konflikt könnte bald wieder aufkeimen. Der Gärtnerplatz war wieder Treffpunkt. Mehr als 100 Menschen saßen dort noch nach Anbruch der Dämmerung in Gruppen zusammen.Getrunken werden darf dort wieder, das Alkoholverbot beschränkt sich seit Ende Januar auf den Viktualienmarkt und die Fußgängerzone.