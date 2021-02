Gärtnerplatz wird zur Freiluft-Disco: Party trotz Lockdown

Münchens Hotspot ist nach einem langen Winterschlaf wieder erwacht - und wie. Ausnahmezustand im Glockenbachviertel.

Am Samstag waren am Münchner Gärtnerplatz zahlreiche Feierwütige versammelt.

München - Laute Musik, aufgedrehtes Stimmengewirr und der Sound klirrender Gläser sind schon lange vorher zu hören: Wer sich dem Gärtnerplatz an diesem ersten frühlingshaften Samstagabend näherte, spürte sofort: Münchens inoffizielle Freiluft-Disco hat wieder geöffnet. Alkoholverbot, Ausgangssperre und Abstandsregeln schienen hier weit weg.

100 Feierwütige am Gärtnerplatz

Am und um den Hotspot im Glockenbachviertel amüsierten sich an diesem Abend locker 100 Party-Gäste. Die Stufen am Gärtnerplatztheater – alle belegt. Die Autodächer der parkenden Autos – umfunktioniert zu Tresen.

Ein Hipster schrie glücklich in sein Handy, als hätte er einen freien Tisch am ersten Wiesn-Samstag ergattert: "Ich hab die Bank vorm Penny reserviert!" Eine aufgestylte Mädelsgruppe fragte lauthals: "Wo verstecken wir unsere Wodka-Vorräte!?" Der Gärtnerplatz ist nach einem längeren kältebedingten Winterschlaf wieder im Ausnahmezustand. Dutzende Menschen, die keinen freien Platz mehr auf der überfüllten Wiese bekommen haben, setzten sich kurzerhand auf ihre Jacken vor den umliegenden geschlossenen Geschäften.

Musik, Alkohol, Party: Gärtnerplatz trotz Lockdown überfüllt

Augustiner-Flaschen, Spritz to got (also to stay) und sogar Weinkübel und mitgebrachte Gläser so weit das Auge reichte. Aus Handys und kleineren Boxen dröhnte Musik – ob House oder Salsa, Hauptsache Stimmung. Und die kochte. Wenn das ein winziger Vorgeschmack auf die kommende Frühlingszeit war, dürften sich nicht nur die Nachbarn fragen, wie das weitergehen soll.

Münchner Polizei stellt keine Verstöße am Gärtnerplatz fest

Gegenüber der AZ bestätigte ein Sprecher der Polizei, dass am Samstagnachmittag über 100 Menschen am Gärtnerplatz angetroffen wurden. Die Personengruppen wurden von den Beamten gezielt angesprochen, Verstöße gegen Corona-Auflagen seien allerdings nicht festgestellt worden. Gegen 21 Uhr habe die Polizei erneut mehrere Personen vor Ort festgestellt. Auch diese seien angesprochen worden. Sie sollen den Gärtnerplatz daraufhin verlassen haben.