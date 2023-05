München: Aus dem Karstadt Sports in der Innenstadt wird das "Herzog Max"

Von dem alten Kaufhaus Karstadt Sports in der Fußgängerzone ist fast nichts mehr zu erkennen. Die AZ durfte die spektakuläre Baustelle am Karlstor in München besuchen, die zum "Herzog Max" wird.

25. Mai 2023 - 06:18 Uhr | Nina Job

Leonie Lorenz/Accumulata 11 Das "Herzog Max" in der Neuhauser Straße: 2024 soll das Bürohaus mit Flächen für Läden und Gastro fertig werden. Daniel von Loeper 11 So sieht die Baustelle "Herzog Max" im ehemaligen Karstadt Sports aus. Daniel von Loeper 11 Blick zum Künstlerhaus: Für die Mieter der beiden obersten Geschosse wird eine Dachterrasse gebaut. Leonie Lorenz 11 Mit XXL-Sägeblättern wird der Beton zerschnitten.