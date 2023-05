Hostelbau in der Münchner Landwehrstraße: Nachbarin verklagt Milchbar-Chef

Milchbar-Gastronom Jakob Faltenbacher will ein Hostel in der Landwehrstraße bauen, stößt aber auf Widerstand. Eine Nachbarin fürchtet, dass es in der Gegend rund um die Paulskirche zu laut wird und klagt.

24. Mai 2023 - 06:09 Uhr | John Schneider

Die Landwehrstraße mit Blick auf die Paulskirche. Hier soll in einem Hinterhof ein Hostel entstehen. Foto: Daniel von Loeper © abz