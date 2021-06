Mehr Platz für Feiernde am Wochenende: Grün-Rot macht Ludwigstraße autofrei!

Die grün-rote Rathauskoalition macht die Ludwigstraße autofrei – und will so das ausufernde Partytreiben in Wohngebieten in den Griff bekommen.

München - Jedes Wochenende ist es das selbe Spiel: Tausende feiern in Schwabing und der Maxvorstadt, vor allem an der Uni und in der Türkenstraße ist viel los. Meist sieht sich die Polizei dazu gezwungen, die Partys auflösen – was mal mehr, mal weniger reibungslos gelingt.

Die Rathauskoalition aus Grünen - rosa Liste und SPD/Volt hat nun einen Dringlichkeitsantrag formuliert, um das Feier-Problem in den Griff zu bekommen. "Die Stadtverwaltung wird gebeten, Sofortmaßnahmen zu ergreifen und Konzepte zu entwickeln, um nächtliche Exzesse, wie sie kürzlich in der Türkenstraße zu beobachten waren, zu vermeiden und gleichzeitig den jungen Münchnerinnen und Münchnern eine Perspektive zum Feiern unter Corona-Bedingungen zu geben", heißt es im Antrag.

SPD und Grüne machen Ludwigstraße am Wochenende autofrei

Der Antrag, den die SPD initiiert hat, sieht die "Schaffung eines Freiraumes" vor: Die Ludwigstraße soll am Wochenende zwischen Siegestor und Odeonsplatz für den Autoverkehr gesperrt werden – von Freitagabend bis Sonntagmorgen. Auch OB Dieter Reiter (SPD) trägt den Antrag mit: "Wir wollen an den Wochenenden die Ludwigsstraße und gegebenenfalls Teile der Leopoldstraße für den Verkehr sperren." Zudem sollen im abgesperrten Bereich mobile Toiletten und zusätzliche Mülleimer aufgestellt werden.

Gleichzeitig soll es laut SPD/Volt an "einschlägigen Hotspots wie der Türkenstraße" ein Glasflaschenverbot und ein Verbot von To-go-Getränken geben, um die Müllsituation in den Griff zu bekommen. Auch Musikboxen, "die weit zu hören sind", sollen in diesem Zeitraum dann dort verboten sein. Die Verbote sollen jeweils ab 20 Uhr gelten.

Zudem setzt sich die Stadtfraktion von SPD/Volt weiterhin dafür ein, dass das bisher bestehende Alkoholverbot am Gärtner- und Wedekindplatz entfällt. "Damit junge Menschen auch andere Orte zum Feiern haben, sollten Bars und Clubs wieder geöffnet werden, wenn das Pandemiegeschehen es erlaubt", heißt es in der Mitteilung der Fraktion weiter.

Reiter: "Es braucht Respekt füreinander"

Um langfristig die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner und der Feiernden in Einklang zu bringen, will der OB die verschiedenen Akteure zu einem Runden Tisch im Rathaus zusammenbringen. "Ich appelliere aber gleichzeitig an alle, die Feiernden, wie auch Anwohnerinnen und Anwohner: Es braucht vor allem gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt füreinander – das macht doch München aus", so Reiter.

Über den Antrag wird in der nächsten Vollversammlung abgestimmt. Da Grün-Rot die Mehrheit hat, gilt eine Zustimmung aber als sicher.