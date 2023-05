Maibaum-Feste in München: Alle Termine auf einen Blick

Alle Termine und Infos zum Maibaumaufstellen in den Münchner Vierteln – und Maibaumvereine erzählen, ob ihr Maibaum heuer schon gestohlen worden ist.

München - Jedes Jahr werden um den 1. Mai Maibäume in München aufgestellt und Feste mit Bier und Musik gefeiert. Auch dieses Wochenende ist es wieder so weit. Die AZ gibt einen Überblick wo und wann welche Veranstaltung stattfindet.

Berg am Laim

Am Montag ab 11.30 Uhr stellt der Maibaumverein Berg am Laim seinen Baum an der Baumkirchner Straße am Festplatz auf. Er veranstaltet jedes Jahr am 1. Mai sein traditionelles Maifest. Gemeinsam mit den Fahnenabordnungen anderer Vereine führt er eine Maiandacht im Zeichen der Marienverehrung durch. Dieses Jahr sollte der Baum bereits vier Mal geklaut werden. Doch aus ihrem letzten Klau lernten sie dazu und "haben immer jemanden draußen", so Fabian Ewald (31), Chef der Truppe.

Dass die Berg am Laimer alles für ihren Baum geben, beweist diese Geschichte: Bei einem Rettungsversuch war einer der Retter in voller Eile mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Baum und übersah dabei eine Laterne. Er musste noch am selben Abend ins Krankenhaus. "Er hat alles für den Baum gegeben", berichtet Ewald.

Riem

Am Sonntag ab 10.30 Uhr stellen die Maibaumfreunde Riem ihren Baum am Standplatz an der Riemer Straße 350 auf. Ein Stadlfest folgt und wird ab 19 Uhr mit dem Tanz in den Mai und der Wiesn- und Partyband "089" abgerundet. Die jüngere Generation kann sich auf eine Hüpfburg freuen.

Obermenzing

Ab 11 Uhr wird der Maibaum am Sonntag in der Dorfstraße 39 aufgestellt. Am 1. Mai laden die Obermenzinger Burschen zu ihrem zweiten Menzinger Maifest ein. Für Verpflegung durch den Alten Wirt und einen Schankwagen von Augustiner ist gesorgt. Auch Tanzauftritte und Böllerschießen wird es geben. Die Obermenzinger müssen dieses Jahr keine Wache schieben, denn ihr Baum wird erst am 31. geschlagen. Er wird dann noch mit der Rinde aufgestellt und mit den vorbereiteten Figuren geschmückt. "Das letzte Mal wurde uns der Baum 1948 geklaut", berichtet Michael Hanslik (30), der erste Vorstand des Vereins.

Der Maibaum der Obermenzinger Burschen wird heuer im Naturzustand mit Rinde aufgestellt. © Burschenverein Obermenzing

Laim

Am Montag, den 1. Mai, findet ab 11 Uhr am Laimer Anger das Maifest der Laimer Maibaumfreunde statt. Nach langer Coronapause warten die Laimer schon sehnsüchtig auf ihr 18. Maifest.

Sendling-Westpark

Das ganze lange Wochenende findet das Maibaumfest am Luise-Kiesselbach-Platz statt. Am 1. Mai stellt der Maibaumverein Sendling-Westpark dann ab 14 Uhr den Baum auf. Dieser wurde den Sendlingern dieses Jahr bereits am Ostermontag geklaut. "Bei uns kam nicht der Osterhase, sondern die Unterbrunner", sagt Otto Seidl (77), der Vereinsvorsitzende, schmunzelnd. Diese klauten den Baum der Sendlinger nicht zum ersten Mal. Der Wirt von Unterbrunn isst gerne mal das Eis beim McDonalds und fährt dafür auch nach München rein. An einem 1. April konnte er dann live mitverfolgen, wie der Maibaum der Sendlinger auf einem Transporter nach München gebracht werden sollte. Kurzerhand rief er seine Burschen an und konnte den genauen Standort aus erster Hand verraten.

Als die Sendlinger am nächsten Morgen mit den Arbeiten beginnen wollten, war der Baum weg. "Ich hielt es erst für einen Aprilscherz", so Otto Seidl. Schnell war klar, das müssen die geschickten Unterbrunner gewesen sein. Es ist bereits der 69. Baum, den sie klauen.

Pasing

Der Trachtenverein D´Würmtaler Stamm Pasing stellt am 1. Mai ab 10 Uhr seinen Maibaum am Bachbauern-Hof auf. Die Taufkirchner Blaskapelle spielt zum Fest.

Allach

Um 10 Uhr stellen die Allacher Burschen ebenfalls am 1. Mai einen neuen 37-Meter-Maibaum in der Eversbuschstraße 153 in Allach auf.

Untergiesing

Der Maibaumverein Untergiesing stellt sein Stangerl am Hans-Mielich-Platz gegen 10 Uhr auf. Das besondere am Baum sind die Schilder, welche viel über die Handwerksgeschichte in Untergiesing erzählen. Auch der TSV 1860 München, fest verankert im Viertel, bekommt seinen Platz am Baum. Der FC Bayern hingegen darf dort natürlich nicht hängen. Außerdem gibt es etwa einen Elefanten als Zeichen für den Tierpark.

Um seinen Baum muss sich Alfred Hierl, Erster Vorstand, nicht sorgen. "Wir haben viele Mädels die sehr gut auf ihn aufpassen - die spielen nicht so viel Karten wie die Burschen", erklärt Hierl.

Der Wiener Platz bekommt einen Maibaum. Dazu lädt der Hofbräukeller in Zusammenarbeit mit den Freunden Haidhausen am Sonntag, 30. April, ab 10 Uhr zur Feier ein. Natürlich wird hier nur Hofbräu ausgeschenkt.

Daglfing

Die Daglfinger Schützen laden unter dem Motto "Brauchtum, Brotzeit und Blasmusik" zum großen Maibaumfest am Sonntag, den 7. Mai, um 10 Uhr am Maibaumplatz in der Kunihohstraße 26 ein.