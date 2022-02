Kulinarischer Spaziergang durch München: Die besten Würste der Stadt

Spazieren tut gut, kann aber auch fad sein. Unsere Serie zeigt Ihnen Routen mit kulinarischen Stationen. Die heutige und letzte Runde ist kurz - und zeigt Ihnen die besten Würste.

München - Heute müssen Sie nicht weit laufen. Die 3,4 Kilometer von Wurst zu Wurst sind eher ein genussvolles Lustwandeln. Sie starten an der Großmarkthalle, laufen Richtung Viktualienmarkt und dann haben Sie es auch schon geschafft. Denn dort finden Sie ein regelrechtes Wurst-Eldorado: Von Pferdeknackern über Hirsch-Currywurst zum besten Leberkas. Unsere Vorschläge sind nur eine kleine Auswahl. Schnallen Sie den Gürtel vorher am besten ein bisserl weiter. Aber Sie müssen nicht alles vor Ort probieren. Alle Spezialitäten gibt's zum Mitnehmen!



1. Wurst-Station: Gaststätte Großmarkthalle, Schlachthof

Wirtsmetzger Ludwig Wallner weiß genau, wie man die perfekte Weißwurst herstellt. © Bernd Wackerbauer

Auf der Suche nach der perfekten Wurst führt kein Weg an der Gaststätte an der Großmarkthalle vorbei. Seit 1999 führt Ludwig Wallner das Wirtshaus zusammen mit seiner Schwester Gabi Walter. Davor hatten es seit 1968 ihre Eltern betrieben. Die Wallners sind eine der letzten Wirtsmetzgerfamilien. Früher war das ein eigener Beruf. Man musste das Metzgerhandwerk beherrschen, Kochen und Ausschenken. Jeden Tag fängt Wallner um Viertel nach fünf an, vor Ort seine Würste zu machen. Der Renner sind seine berühmten Weißwürste. Aber auch Kalbsbratwürste (zwei Paar 7,20 Euro) und Briesmilzwurst (gebacken mit Kartoffelsalat 17,50 Euro) werden gerne bestellt. Eine Halbe dazu: So fühlt sich der Münchner Himmel an!

Kochelseestr. 13 Mo-Fr: 7 bis 16 Uhr Sa: 7 bis 13 Uhr 2 Weißwürste: 6,80 Euro Breze: 1,40 Euro

2. Wurst-Station: Kaspar Wörle, Viktualienmarkt

Ursula Wörle hat alles vom Pferd. © ruf

Vom letzten Wirtsmetzger geht's direkt zum letzten Pferdemetzger Münchens. Kaspar und Ursula Wörle betreiben seit 32 Jahren ihr Geschäft auf dem Viktualienmarkt. Wer mal den original rheinischen Sauerbraten mit Pferdefleisch kochen möchte, findet hier alles, was er dafür braucht. Aber auch Rouladen und anderes Fleisch vom Pferd. Berühmt sind die Wörles aber für ihre Würste, allen voran die Pferdeknacker. Kaspar Wörle produziert sie selbst in seiner Metzgerei in Wiedenzhausen. Für alle, die sich nicht so recht ans Pferd herantrauen, haben die Wörles aber auch Bratwürste vom Schwein im Sortiment.

Viktualienmarkt 3, Di-Fr: 9 bis 18 Uhr Sa: 9 bis 16 Uhr Paar Pferde-Knacker: 3,20 Euro

3. Wurst-Station: Wilde Zeiten, Viktualienmarkt

Wilder Imbiss im Stehen. © ruf

Wenn Ihnen Pferdespezialitäten noch nicht außergewöhnlich genug sind, wie wäre es dann mal mit Hirschwurst? Das Wildgeschäft Wilde Zeiten in der Metzgerzeile hat sich zu einer beliebten Anlaufstelle für Wild-Fans von nah und fern entwickelt. Mittags bekommt man dort auch warme Wildschmankerl auf die Hand: Wildleberkas (3,50 Euro) oder Wildpflanzerl (4,40 Euro) in der Semmel. Auch warme Würstl gibt's, etwa die Hirsch-Currywurst mit hausgemachter Currysauce und Semmel. Wer jetzt schon keine Wurst mehr schafft, der nimmt sie sich eingekocht im Glas mit und gönnt sie sich daheim.

Viktualienmarkt 2 Di-Fr: 10 bis 18 Uhr Sa: 10 bis 15 Uhr Currywurst mit Semmel sowie zum Mitnehmen im Glas: 6,50 Euro Wildpflanzerl-Semmel: 4,40 Euro

4. Wurst-Station: Landmetzgerei Friedl

Die Landmetzgerei Friedl vor dem großen Leberkas-Ansturm. © ruf

Wer Wurst mag, der kommt auch am Leberkas nicht vorbei. Und mit der beste der Stadt darf bei einem Wurstspaziergang nicht fehlen. Wenn Sie also noch Platz im Bauch haben, probieren Sie unbedingt eine Leberkassemmel der Landmetzgerei Friedl. Der Leberkas wird hier frisch vor Ort im Kutter zubereitet und sorgt täglich mittags für lange Schlangen vorm kleinen Ausgabe-Fensterl. Natürlich schmeckt er am nächsten Tag auch kalt in Scheiben geschnitten aufs Brot. Wenn man Gäste hat, kann man sich das Brät auch vorbestellen und daheim backen.

Viktualienmarkt 5 Di-Do: 7.30 bis 18.30 Uhr Fr: 7 bis 18.30 Uhr Sa: 7 bis 16 Uhr Leberkassemmel: ca. 2 Euro (wird gewogen)

5. Wurst-Station: Bratwurstherzl

Das ganze Eck ums Bratwurstherzl duftet nach Buchenfeuer. © ruf

Seit 1901 gibt es das Bratwurstherzl mit bayerisch-fränkischer Küche am Dreifaltigkeitsplatz. Hier werden die Rostbratwürste täglich am offenen Buchenholzfeuer gegrillt und das macht ihren ganz besonderen rauchigen Geschmack aus. Wer einmal etwas Selteneres probieren möchte, bestellt Saure Zipfel (8,20 Euro). Wenn das Wetter mitspielt, setzt man sich nach draußen. Aber vor allem drinnen, unterm 350 Jahre alten Backsteingewölbe, ist es zusammen mit dem Bratwurst-Duft ganz besonders urig.

Dreifaltigkeitsplatz 1 Mo-Sa: 10 bis 22 Uhr 6 Rostbratwürste mit Kartoffelsalat oder Weinsauerkraut: 8,20 Euro