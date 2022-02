Kulinarischer Spaziergang: Die besten Krapfen in München

Spazieren tut gut, kann aber auch fad sein.Unsere neue Serie zeigt Ihnen Routen mit kulinarischen Stationen. Heute geht's zu denbesten Krapfen der Stadt - die Auswahl ist riesig!

München - Sich für einen längeren Aufenthalt im Freien zu motivieren, ist im Februar nicht einfach. Dabei gibt es nichts Schöneres, als durch die Stadt zu flanieren. Zum Hochgenuss wird so ein Spaziergang, wenn man ihn unter ein möglichst süßes Motto stellt. Wie wäre es, sich einmal intensiv nach Krapfen umzuschauen? Ein paar Vorschläge hätten wir da für Sie. Unser Krapfenspaziergang ist 5,6 Kilometer lang und führt Sie vom Goetheplatz über die Altstadt zur Münchner Freiheit - und jeder Krapfen ist eine Pause wert!

1. Krapfen-Station: Café Kustermann, Ludwigsvorstadt

Krapfen bei Kustermann: Von Schoko bis Tiramisu, hier gibt es für jeden den Richtigen. © Daniel von Loeper

Auf ihre Krapfen ist Katharina Stadler vom Café Kustermann am Goetheplatz besonders stolz. Ihre Kollegen produzieren sie jeden Tag komplett von Hand in der Backstube hinter dem Café. Ob's an der Pandemie oder an der Jahreszeit liegt: In diesem Jahr sind die Kunden besonders heiß auf das Schmalzgebäck. Neben den Standards mit Aprikose oder Hagebutte und einigen anderen glasierten Krapfen gibt es jeden Tag eine neue Sorte. Viele Stammkunden wissen schon ganz genau, wann ihr Krapfentag ist. Ob die Heiße Liebe mit Vanille und Himbeere (3,10 Euro), der Germknödel (2,90 Euro) oder ein cremiger Schokoladen-Krapfen (2,50 Euro). Am besten schauen Sie einfach selber mal vorbei und finden heraus, welches Ihr persönlicher Lieblingskrapfen ist.

Lindwurmstr. 36 Mo-So: 9 bis 18 Uhr Krapfen: 2,20 bis 3,10 Euro

2. Krapfen-Station: Schmalznudel, Altstadt

Das Café Frischhut: Vor dieser Tür duftet es nach Schmalznudeln! © ruf

Zum Café Frischhut muss man eigentlich nicht mehr viel erzählen, der Münchner spricht einfach nur von der "Schmalznudel" und jeder weiß, was gemeint ist. Letztere ist auf der ganzen Welt bekannt. Und das Beste: Hier gibt es auch vorzügliche Krapfen, und zwar das ganze Jahr über. Zwar nur eine Sorte mit Aprikosenmarmelade gefüllt, diese wird aber täglich und laufend frisch produziert. Man beißt also immer in einen warmen Krapfen und das ist jede Sünde wert. Wer mal eine kleine Krapfen-Pause braucht, der probiert einfach eine Rohrnudel, wahlweise mit Rosinen, eine Zwetschgennudel oder isst die klassische knusprige Schmalznudel oder ein Striezel.

Prälat-Zistl-Str. 8 Mo-Fr: 9 bis 18 Uhr Sa: 9 bis 17.30 Uhr Krapfen: 2,40 Euro zum Mitnehmen, 2.90 Euro im Café

3. Krapfen-Station: Café Kreutzkamm, Altstadt

Café Kreutzkamm: Neben ihren vielen Torten hat Edina Ujlakan gerade auch feine Krapfen im Angebot. © Bernd Wackerbauer

Auch die Conditorei Kreutzkamm ist eine Institution. 1825 in Dresden gegründet siedelte die Familie nach dem Zweiten Weltkrieg nach München über und produziert hier seit 1950 - inzwischen in fünfter Generation. Bekannt ist das Café für seinen berühmten Baumkuchen. Aber auch mit saisonalem Gebäck wie Stollen, gefüllten Ostereiern und natürlich den feinen Torten und Kuchen hat sich das Kreutzkamm in die Herzen der Münchner gebacken. Schmalzgebäck gehört zwar nicht zum Standard, aber die Betreiberin der Filiale in der Maffeistraße Edina Ujlakan erzählt voller Begeisterung von den verschiedenen Krapfen-Sorten hinter ihrer Theke. Neben den gepuderten Standards mit Aprikosen- oder Himbeermarmelade gibt es auch einen Schoko- und einen Vanillekrapfen, und jedes Jahr zwei neue Kreationen. Eine steht in diesem Jahr schon fest: Ein feiner Herren-Krapfen mit Weincremefüllung, Schokoüberzug und Pistazie, angelehnt an die beliebte Herrentorte des Cafés. An der zweiten Sorte wird noch gefeilt. Es wird wohl in die exotisch-fruchtige Richtung gehen.

Maffeistr. 4 Mo-Fr: 8 bis 18 Uhr Sa: 10 bis 18 Uhr Krapfen: ab 2 Euro

4. Krapfen-Station: Rischart Café Rialto, Schwabing

Rischart in der Leopoldstraße: So fruchtig, so cremig: Himbeer-Vanille-Krapfen (M.). © Daniel von Loeper

Die vielen bunten Rischart-Krapfen sind aus der Stadt im Fasching nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr kommen neue dazu. Auch wenn gerade eine Pandemie herrscht. Besonders gerne wird von den Münchnern der Germknödel gekauft. Jedes Jahr dürfen die Kunden im Internet abstimmen, welcher Krapfen neu ins Sortiment aufgenommen wird. Bis letzte Woche standen zwei Neukreationen und ein Klassiker zur Auswahl. Der Einhorn-Krapfen mit Himbeer-Cassis-Creme, der Pistazie-Tiramisu-Krapfen und der Liebling der letzten Jahre, der Schwarzwälder Krapfen mit Kirschfüllung und Schokosahne. Das Rennen gemacht hat der Pistazie-Tiramisu-Krapfen, den Sie ab sofort hinter der Rischart-Theke finden.

Leopoldstr. 62 Mo-Sa: 7 bis 19.30 Uhr So: 8 bis 18 Uhr Krapfen: 1,65 bis 2,90 Euro

5. Krapfen-Station: Café Münchner Freiheit, Schwabing

Sie können sich nicht entscheiden? Roswita Huber berät Sie im Café Münchner Freiheit gern. © Daniel von Loeper

Im Café Münchner Freiheit legt man Wert auf traditionelle Krapfenherstellung ohne Zusätze wie Stabilisatoren. In den Teig kommt nur Mehl, Eier, Milch, Zucker, Butter und Hefe - und der Rest ganz nach persönlichem Gusto. Klassisch mit Aprikosen- oder Hagebuttenfüllung oder etwas außergewöhnlicher mit Himbeer-Grapefruit, Grand Marnier oder Karamell? Wer sich nicht entscheiden kann, der kauft sich einfach eine Stange mit sechs Krapfen nach Wahl zum Sonderpreis von 11,50 Euro und verkostet in aller Ruhe daheim.

Münchner Freiheit 20 Mo-So: 7.30 bis 18 Uhr Krapfen: 1,90 bis 2,30 Euro