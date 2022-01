Kulinarischer Spaziergang durch München: Alle Wege führen zur Brezn

Spazieren tut gut, kann aber auch recht fad sein. Unsere neue Serie zeigt Ihnen deshalb Routen mit kulinarischen Stationen zu einem Thema. Im ersten Teil geht es zu den besten Brezn der Stadt – inklusive Dessert.

München - Zugegeben, im Winter muss man sich schon etwas zwingen, seine Zeit im Freien zu verbringen. Und Stadtspaziergänge sind dank Verkehr und Matsch auch nicht immer erholsam. Aber wenn man seinen kleinen städtischen Ausflug unter ein Motto stellt, macht er richtig Spaß!

Im Folgenden zeigen wir Ihnen auf einer Strecke von 8,1 Kilometern ein paar Bäcker, die noch von Hand backen. Der Startpunkt am Luise-Kiesselbach-Platz ist etwas ungewöhnlich. Aber die Brezn lohnt den Hinweg. Weiter geht's über das Schlachthofviertel und die Ludwigsvorstadt nach Untergiesing.

Wenn Sie keine vier Brezn schaffen, packen Sie für die Verkostung zu Hause ein paar ein. Zur Belohnung zeigen wir Ihnen zum Abschluss die tollsten Törtchen der Stadt. Am Montag geht's weiter mit den besten Knödeln.

Karte: Die besten Brezn in München

Bäckerei & Konditorei Gattinger, Sendling

Wer seinen Spaziergang hier startet, kann sich erst einmal ein Brezn-Frühstück mit gutem Kaffee vor Ort genehmigen. © ruf

Handwerksbäckereien sind auch im großen München rar gesät. Aber ein paar Ausnahmen gibt es zum Glück noch. Seit 1956, mittlerweile in der dritten Generation, werden in der Bäckerei Gattinger Backwaren eigens nach altbewährter handwerklicher Tradition gebacken. Seit 2009 führt Sebastian Lorenz den Laden, und seine Brezn können sich sehen lassen. Sie sind herrlich weich und luftig und die Kruste ganz dünn und knusprig.

Hinter der Theke findet man auch jede Menge Kuchen und süßes Gebäck, wie zum Beispiel Amerikaner und natürlich Brot und Semmeln. Wer mag, setzt sich ins angrenzende Bäckerei-Café und trinkt einen guten Cappuccino von Dinzler (2,50 Euro) zur Brezn. Das ist zu jeder Tageszeit eine perfekte Kombi.

Johann-Clanze-Str. 104 | Mo-Fr: 6 bis 18 Uhr Sa: 7 bis 14 Uhr So: 8 bis 14 Uhr | Brezn: 75 Cent

Bäckerei Neulinger, Schlachthofviertel

Al Sbaini Ayman verkauft nicht nur Brezn bei Neulinger. © Bernd Wackerbauer

Ein Fußmarsch Richtung Schlachthofviertel macht gerade hungrig genug für die nächste Brezn. Die gibt's bei der Brot & Feinbäckerei Neulinger. Diese Backstube setzt auf traditionelle Rezepte und ausschließlich biologische Zutaten. Die Neulinger-Brezn sind etwas fester und süßlicher, dafür aber auch knuspriger. Die Bäckerei betreibt auch Filialen in Sendling, Neuhausen und Haidhausen.

Adelzreiterstr. 21 | Mo-Fr: 6.30 bis 18 Uhr Sa: 6.30 bis 14 Uhr So & Feiertag: 8 bis 11 Uhr | Brezn: 79 Cent

Café Konditorei Herrmann, Ludwigsvorstadt

Die Brezn von Artur Herrmann kann man auch wunderbar mit Käse oder Wurst belegen. © ruf

Zugegeben, in die Paul-Heyse-Straße spaziert man eher nicht alle Tage. Aber Brezn-technisch lohnt das allemal. Artur Herrmann führt dort seit knapp 30 Jahren seinen Ein-Mann-Betrieb. Backen, verkaufen, bewirten – das macht der freundliche Bäcker alles selbst. Und seine Brezn sind außergewöhnlich.

Wer mal eine Laugen-Pause braucht, der probiert seinen herrlichen Walnusskuchen (Stück 2,50). Für Herrmanns luftige Semmeln (auch mit Rosinen und Schokostückchen) stehen die Kunden am Wochenende oft Schlange.

Paul-Heyse-Str. 14 | Mo-Do: 8 bis 15 Uhr Sa: Ruhetag So & Feiertag: 9 bis 13 Uhr | Brezn: 75 Cent

Harald's Brotladen, Untergiesing

Hier lockt die Brezn schon am Eingang. © Bernd Wackerbauer

Für die nächste Brezn geht's rüber auf die andere Isarseite nach Untergiesing. Dort backt David Heiser in Harald's Brotladen seine Brezn jeden Morgen noch selbst.

Die Bäckerei ist über Giesings Grenzen hinaus bekannt. Einige Ex-Giesinger nehmen am Wochenende sogar den Weg durch die halbe Stadt auf sich, um Heisers Backwaren zu kaufen. Wenn das Wetter mitspielt, sucht man sich eine schöne Bank, genießt seine Brezn auf dem Hans-Mielich-Platz, lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen und schaut den Kindern beim Spielen zu.

Winterstr. 15 | Mo-Fr: 6 bis 17 Uhr Sa: 6.30 bis 12.30 Uhr | Brezn: 70 Cent, 3 Stück 2 Euro

Patisserie Lehmann, Untergiesing

Die Patisserie Lehmann in Untergiesing. © Bernd Wackerbauer

Hier gibt's zwar keine Brezn, aber wenn Sie schon mal in Untergiesing sind, sollten Sie unbedingt noch in der Patisserie Lehmann vorbeischauen. Dort gibt es statt Brezn zum Beispiel Croissants, die in München ihresgleichen suchen. Auch feinste Törtchen in allen Farben des Regenbogens und luftig-knusprige Macarons, wie man sie selten findet. Die darf man sich als Dessert nach der Laugen-Orgie schon mal gönnen.

Pilgersheimer Str. 48 | Mo-Sa: 8 bis 18 Uhr So: 12 bis 16.30 Uhr |Törtchen: 3 bis 5 Euro Macarons: 2,10 Euro/Stück