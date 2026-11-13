Konkurrenz für Münchner Wiesn-Wirte? Diese Bio-Brauerei will auch aufs Oktoberfest

Sie peilen nun auch das Oktoberfest an: Münchens erste Bio-Brauerei Haderner Bräu plant einen eigenen Tiefenbrunnen. In der Familie drängt vor allem der ehrgeizige Nachwuchs auf die Wiesn – die beiden Söhne arbeiten schon fleißig mit in der kleinen Brauerei.

Welches Bier darf künftig auf der Wiesn fließen? Darum wurde in diesem Jahr besonders gestritten. Jetzt will neben Giesinger und Kindl auch eine andere Marke auf das Fest. (Archivbild)

Eine jahrzehntelang gehegte und von den Bierbaronen verteidigte Tradition gerät ins Wanken: Auf dem Oktoberfest könnte in nicht allzu ferner Zukunft nun doch auch Bier anderer Brauereien ausgeschenkt werden – und nicht mehr ausschließlich das der sechs Münchner Traditionsbrauereien Augustiner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Paulaner, Spaten und Hofbräu München.

Am 10. November hat die Rathauskoalition aus Grünen, SPD und FDP/Freien Wählern zusammen mit der CSU einen entsprechenden Antrag eingebracht. Das weckt nun freilich Begehrlichkeiten. Nach Giesinger Bräu zeigt auch Münchens erste Bio-Brauerei auf: Haderner Bräu zieht es ebenfalls auf die Wiesn.

Bislang haben Thomas und Marta Girg, die vor zehn Jahren in einer ehemaligen Werkstatt klein angefangen hatten, immer betont, dass das Oktoberfest nie ihr Ziel gewesen sei. Nun der Umschwung. Treibende Kraft ist offenbar der Nachwuchs. Ihr erstgeborener Paul (20) organisiert schon Brauereievents mit Tausenden Gästen und dessen jüngerer Bruder Simon (16) ist ebenfalls ehrgeizig: Er will mal eine große Rolle spielen in der elterlichen Brauerei.

Lieben das Oktoberfest: Thomas und Marta Girg mit ihren Söhnen Paul (20) und Simon (16). © privat

Simon ist das Brauen offenbar in die Wiege gelegt worden. Er wurde vor 16 Jahren am Tag des Bieres geboren, seit September macht er bei Haderner Bräu eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer. Seinen ersten Sud hat er schon vor Jahren gebraut – und als seine Eltern kürzlich in Brasilien waren, hat er allein ein alkoholfreies Dunkles kreiert. "Er ist ein Schlawiner", sagt seine Mutter. "Er hat viel Power."

2023 hat die Brauerei im Stürzerhof in Großhadern groß Eröffnung gefeiert. © Daniel von Loeper

Und die Söhne haben ein ehrgeiziges Ziel: "Wenn die Kinder aufs Oktoberfest wollen, werden wir sie dabei unterstützen", sagt die Mutter.

Marta Girg hat sich bereits bei der Zertifizierungsbehörde erkundet. "Bis auf den Tiefenbrunnen wäre alles andere kein Problem", sagt sie zur AZ. Der Brunnen, der Wasser aus dem Tertiär nach oben befördert zum Bierbrauen, ist eine Voraussetzung für jede Brauerei, die auf dem Oktoberfest Bier ausschenken will.

Blick ins Sudhaus. © Daniel von Loeper

Doch auch da hat die Mutter schon Erkundigungen eingeholt: Die Familienbrauerei ist im Stürzerhof in Großhadern und hat dort einen unbefristeten Mietvertrag. Der Vermieter steht großen Plänen offenbar aufgeschlossen gegenüber. Marta Girg: "Wir haben schon mit ihm gesprochen. Er hat nicht gesagt, dass es nicht ginge." Ein bisschen komplizierter könnten die Bohrungen allerdings werden. "Hadern steht auf einer Anhöhe", so Girg.

In einer ehemaligen Hinterhofwerkstatt haben Marta und Thomas Girg 2016 begonnen. © Haderner Bräu

Eilig haben es die Girgs nicht. Simon soll nun erst einmal seine Ausbildung zu Ende machen. Die dauert drei Jahre. Wer weiß, vielleicht ist bis dahin das Brunnen-Projekt schon weitergediehen.