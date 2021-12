"Konkrete Erkenntnisse": München untersagt weitere Corona-"Spaziergänge"

Das KVR untersagt aufgrund "konkreter Erkenntnisse" auch an drei weiteren Tagen Corona-"Spaziergänge". Die Demonstranten vom Mittwoch werden zudem schon bald Post vom KVR bekommen.

Auch für die nächste Woche sind Corona-Demos in München untersagt.

München - "Aufgrund aktuell vorliegender konkreter Erkenntnisse" hat die Stadt per Allgemeinverfügung "zur präventiven Gefahrenabwehr" alle stationären oder sich fortbewegenden Demos im Zusammenhang mit sogenannten Corona-"Spaziergängen" untersagt, wenn die Anzeige- und Mitteilungspflicht gemäß Bayerischem Versammlungsgesetz nicht eingehalten ist.

Auf Telegram waren bereits am Mittwochabend erste Aufforderungen geteilt worden, nächste Woche am Montag und Mittwoch erneut auf die Straße zu gehen.

Stadt München verbietet weitere Corona-"Spaziergänge"

Das Verbot gilt für den 1., 3. und 5. Januar im gesamten Stadtgebiet. Damit solle "einem Wildwuchs an in keiner Weise vertretbaren Demos mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmenden" vorgebeugt werden, so die Stadt.

Die Teilnahme an solchen Demos stellt demnach eine Ordnungswidrigkeit dar und wird polizeilich verfolgt. Gegen jeden einzelnen Teilnehmer kann ein Bußgeld bis 3.000 Euro verhängt werden.

Anmeldefrist für Demos beträgt 48 Stunden

"Demonstrationen, die sich gegen die Pandemiebekämpfung richten, können weiterhin nach vorheriger fristgerechter Anmeldung beim Kreisverwaltungsreferat und gemäß der dort erlassenen Auflagen durchgeführt werden, soweit keine unmittelbaren Gefahren für die öffentliche Sicherheit bestehen", heißt es aus dem KVR.

Grundsätzlich gelte eine Anmeldefrist von 48 Stunden vor dem beabsichtigten Beginn, wobei Samstage, Sonntage und Feiertage nicht einzuberechnen sind.

KVR zieht Bußgeldanzeigen vom Mittwoch vor

Die Demonstranten, die am Mittwochabend aus Protest gegen die Corona-Politik durch München zogen und sich dabei über das Verbot der Stadt hinwegsetzten, müssen zudem in Kürze mit Bußgeldbescheiden des Kreisverwaltungsrats (KVR) rechnen.

Die Anzeigen würden bei der Polizei fertiggestellt und nach Anhörung der Betroffenen schnellstmöglich an die Bußgeldstelle im KVR abgegeben, teilte ein KVR-Sprecher am Donnerstag mit. "Dort werden sie vorgezogen und umgehend abgearbeitet."

Dazu würden die Sachverhalte geprüft, die Betroffenen könnten sich erneut äußern. Am Ende werde die jeweilige Bußgeldhöhe festgelegt - möglich sind ebenfalls bis zu 3.000 Euro.