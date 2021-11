Kliniken wegen Corona am Limit: Keine aufschiebbaren Behandlungen mehr!

Die Situation in den Krankenhäusern wird immer dramatischer. Nun greift der Notfallplan der Regierung von Oberbayern: In den Kliniken wird es bis in den Januar hinein keine aufschiebbaren stationären Behandlungen mehr geben.

München - Wie schlimm die Lage in den bayerischen Krankenhäusern ist, wurde bereits in den vergangenen Tagen klar. Fast überall im Freistaat ist die Kapazität an Intensivbetten komplett ausgeschöpft – am Mittwoch waren in München laut Divi-Intensivregister 436 von 455 Intensivbetten belegt, im Landkreis München ist nur noch ein Intensivbett frei. In ganz Oberbayern liegt die Auslastung der Intensivbetten aktuell bei 94 Prozent.

Die Regierung von Oberbayern zieht angesichts dieser Lage nun drastische Konsequenzen: Die Schwerpunktkrankenhäuser im Regierungsbezirk werden nach Stufe 3a des Notfallplans der Corona-Pandemie dazu verpflichtet, keine unter medizinischen Aspekten aufschiebbaren stationären Behandlungen mehr durchzuführen.

So werden beispielweise nun auch nicht sofort notwendige Operationen verschoben. Dies betreffe "Eingriffe, die ohne dauerhaften Schaden für die Patienten aufgeschoben werden können. Dazu gehören beispielsweise orthopädische Eingriffe wie Knie- oder Hüftoperationen bei Gelenkverschleiß", teilt die Regierung von Oberbayern am Mittwoch mit.

Ärzte entscheiden über medizinische Dringlichkeit

Die Kapazitäten in den Krankenhäusern sollen nun vorerst bis einschließlich 10. Januar 2022 für Notfall- und Corona-Patienten reserviert werden. Auch Patienten, deren planbare Behandlung nicht aufgeschoben werden kann, werden weiterhin im Krankenhaus behandelt. Als Notfall-Patienten werden Menschen bezeichnet, die beispielweise einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erlitten haben. Auch zeitkritische Operationen (z.B. Herz- oder Tumor-OPs) sind von der Notfall-Anordnung natürlich nicht betroffen. Über die medizinische Dringlichkeit entscheiden die behandelnden Ärzte.

Weil mittlerweile immer mehr Corona-Patienten nicht nur auf den Intensivstationen, sondern auch auf den Normalstationen liegen, sei eine "sofortige Entscheidung im öffentlichen Interesse erforderlich", so die Regierung von Oberbayern.

"Mir ist bewusst, dass die nun notwendige Absage oder Verschiebung von Behandlungen für viele Patientinnen und Patienten eine Belastung darstellt. Die sich zuspitzende Lage in den oberbayerischen Krankenhäusern lässt uns aber leider keine andere Wahl. Die betroffenen Patientinnen und Patienten sowie ihre Familien bitte ich um Verständnis", wird Regierungspräsidentin Maria Els in einer Mitteilung zitiert.

Einige Kliniken in Oberbayern hatten bereits in der vergangenen Woche damit begonnen, nicht sofort zwingend notwendige Behandlungen zu schieben. Unter anderem im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, der aktuell besonders stark betroffen ist. In den beiden Kliniken im Landkreis liegen aktuell 47 Corona-Patienten, elf von ihnen auf der Intensivstation. Im gesamten Landkreis gibt es aktuell nur noch zwei freie Intensivbetten.

In diesen Münchner Kliniken gilt der Notfall-Plan

In ganz Oberbayern sind 56 Krankenhäuser und Kliniken von der neuen Regelung betroffen, alleine in München sind es 19 – hier im Folgenden aufgelistet:

Klinik Augustinum München

Krankenhaus Barmherzige Brüder, München

München Klinik Bogenhausen

Artemed Klinikum München Süd

Deutsches Herzzentrum München

Klinikum Dritter Orden, München-Nymphenburg

Klinikum der LMU, München-Großhadern

München Klinik Harlaching

Internistisches Klinikum München-Süd

Krankenhaus Martha-Maria, München-Solln

Klinikum der LMU – München-Innenstadt

München Klinik Neuperlach

Krankenhaus Neuwittelsbach

HELIOS Klinikum München-West

HELIOS Klinikum München-Perlach

Klinikum rechts der Isar der TU München

Rotkreuzklinikum München, Betriebsstätte Nymphenburg

München Klinik Schwabing

ISAR Klinikum, München-Innenstadt

Niederbayern: Patienten müssen in andere Kliniken verlegt werden

Auch Kliniken in Niederbayern müssen auf behördliche Anordnung hin alle nicht dringend nötigen stationären Behandlungen verschieben. Im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ist die Lage besonders dramatisch, die Inzidenz liegt hier aktuell bei 1.298.

Bereits am vergangenen Freitag haben die Rottal-Inn Kliniken 23 Patienten (darunter vier Intensivpatienten) in nordbayerische Kliniken verlegt. Die Klinik vor Ort seien mittlerweile an die Kapazitätsgrenzen gestoßen, weswegen die Verlegung erforderlich war.