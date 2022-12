Klima-Kleber in München: Chronik einer Eskalation

Seit ziemlich genau einem Jahr machen die Aktivisten der "Letzten Generation" mit ihren Klebe-Aktionen auf den Klimawandel aufmerksam. Der Staat reagiert mit zunehmender Härte.

München - Manche Dinge werden im Rückblick schnell klarer. So auch die Entwicklung der Umweltproteste in München, die Aktionen der "Klima-Kleber" der "Letzten Generation" und von Gruppen wie "Extinction Rebellion" und "Scientist Rebellion".

Das AZ-Archiv verzeichnet die erste Klebe-Aktion am 31. Januar in Berlin, Hamburg und Stuttgart. In München ist die erste Aktion am Mittwoch, 23. Februar: Eine Gruppe von Aktivisten klebt sich am Flughafen auf eine Zufahrtsstraße. Der Verkehr wird kaum behindert, Feuerwehr und Sanitäter lösen sie von der Straße. Damaliger Fokus des Protests: Das Retten von Lebensmitteln.

Aktivisten der Gruppe "Die letzte Generation" haben sich mit ihren Händen auf einen Zebrastreifen auf der Südallee, einer Zufahrt zum Frachtbereich vom Münchner Flughafen, geklebt. © Matthias Balk (dpa)

Die Situation spitzt sich ein erstes Mal Ende Mai zu, als Klima-Aktivisten sich auf eine Autobahnabfahrt der A95 kleben. Wütende Autofahrer werden zum Teil handgreiflich gegenüber den Protestierenden.

Aufgebrachte Autofahrer stehen vor einer auf der Straße sitzenden Klimaaktivistin. © Peter Kneffel/dpa

Weitere Blockade-Aktionen ähnlicher Art folgen in den kommenden Wochen, wobei einige auch misslingen. Dann folgen einige ruhigere Wochen, bis dann im August ein nächster großer Aufschlag folgt: Die "Letzte Generation" hat sich in München neue Ziele gesucht, kleben sich in der Alten Pinakothek an ein Gemälde und in der Allianz Arena ketten sie sich ans Tor.

Aktivisten der "Letzten Generation" kleben am Rubens. © Letzte Generation

Benjamin Pavard und Sadio Mané reden auf den Aktivisten ein. © IMAGO / Revierfoto

Im September dann sind die ersten Klima-Kleber vor Gericht: die Staatsanwaltschaft wirft zwei Frauen und einem Mann Nötigung vor, weil sie sich auf die Straße geklebt haben. Das Urteil:

Die Aktivisten am Freitag im Gerichtssaal. © Peter Kneffel/dpa

Die Debatte nimmt derweil deutschlandweit an Fahrt auf, als die Aktivisten Ende Oktober erklären, vermehrt Autobahnen blockieren zu wollen. Bei einer Blockade in Berlin am 31. Oktober bleibt ein Rettungswagen im Stau stecken (ob und wie die Klimaaktivisten daran eine Mitschuld tragen, ist umstritten). Eine Radfahrerin, die von einem Betonmischer überfahren wird, stirbt später im Krankenhaus.

Viele Politiker fordern eine härtere Vorgehensweise gegenüber den Klima-Klebern. Die wird in Bayern aber schon vorher angeschlagen: Aktivisten der Gruppe "Scientist Rebellion" kleben sich am Samstag, 29. Oktober, in der BMW Welt an ein Auto und betätigen den Feueralarm.

Drei von ihnen kommen für einen Monat in Präventivhaft – es ist das erste Mal, dass dieses Mittel seit der IAA-Proteste im Herbst 2021 angewandt wird.

Klima-Aktivisten der Gruppe "Scientist Rebellion" werden von Polizisten aus der BMW Welt geführt. © Thomas Gaulke

Seither haben sich diese Abläufe eingeschliffen: Klima-Aktivisten kleben sich fest (aktuell besonders gerne am Stachus), die Polizei verhaftet sie und steckt sie in Präventivhaft. Mal kürzer, mal länger.

13 Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" sitzen in der JVA Stadelheim in München in Präventivhaft. © Matthias Balk/dpa

Anfang Dezember versucht die Stadt, die Klima-Kleber mittels einer sogenannten "Allgemeinverfügung" zum Aufhören zu bringen: Von Samstag, 10. Dezember um 0 Uhr bis 8. Januar verbietet sie diese Protestform.

Vier Klimaaktivisten sitzen mit angeklebten Händen auf dem Zubringer einer Start-und Landebahn am Airport Franz-Josef-Strauß. © Karl-Josef Hildenbrand /dpa

Aber: Auch das hält die "Letzte Generation" nicht davon ab, weiter zu protestieren, sich weiter auf Straßen festzukleben und für Aufregung zu sorgen. Einige von ihnen nehmen dafür auch in Kauf, Weihnachten und Silvester in Präventivgewahrsam zu verbringen.