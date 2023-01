In ganz München: Obacht, Einbrecher sind unterwegs!

An mehreren Orten wurde in München zum Ende der Woche eingebrochen. Die Täter gingen dreist vor; einer wurde von der Hausbewohnerin überrascht. Verletzt wurde niemand.

München - Mehrere Einbrecher haben am Wochenende München unsicher gemacht, wie die Polizei am Sonntag meldet.

Zamdorf: Täter steigt durchs Gartenfenster ein

An der Friedrich-Eckart-Straße/Nettelbeckstraße in Zamdorf stieg ein Unbekannter am Freitag (13.1.) gegen halb acht Uhr abends durch ein Fenster in ein Haus ein und durchsuchte mehrere Räume. Im Garten hatte eine aufmerksame Nachbarin etwas Verdächtiges bemerkt und Geräusche vernommen, außerdem wusste sie, dass ihre Nachbarn verreist waren.

Sie rief sofort die Polizei, die mit zehn Streifen anrückte und das Umfeld absuchte. Die Suche verlief erfolglos. Der Täter wird als männlich und mit einer Kapuze bekleidet beschrieben. Der Schaden ist noch unklar.

Pasing: Einbrecher schubst Renterin (80) in ihrem Wohnzimmer

Auch in Pasing brachen unbekannte Täter in ein Haus ein: Am Samstagabend (14.1.) gegen halb zehn riefen Angehörige einer 80-Jährigen die Polizei und teilten mit, dass die betagte Dame soeben einen Einbrecher in ihrem Wohnzimmer überrascht habe, der sie zu Boden gestoßen hätte und geflüchtet sei. Auch hier rückten zehn Polizeistreifen an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde vor Ort nichts entwendet, wohl wegen der Unterbrechung.

Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigten die beiden Täter, sodass eine genaue Beschreibung vorliegt (siehe unten). Fahndungsmaßnahmen vor Ort – unter anderem mit einem Hubschrauber – blieben allerdings ebenfalls erfolglos.

Schwabing: Wohnungstür aufgehebelt

In Schwabing nahe Lerchenauer Straße und Petuelring knackten Einbrecher offenbar im Laufe des späteren Samstagnachmittags – wohl zwischen 16.30 und 18.30 Uhr – eine Wohnungstür auf. Sie ließen Laptops und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Die Bewohnerin bemerkte den Vorfall um kurz vor sieben Uhr und alarmierte die Polizei – auch diese Täter wurden noch nicht gefasst.

Hohenbrunn: Büro durchsucht

Irgendwann zwischen Donnerstagabend (12.1., 19 Uhr) und Freitagmorgen (13.1., fünf Uhr) brachen zudem eine oder mehrere Personen die Hintertür eines Geschäfts im Bereich der Dorfstraße und Pfarrer-Wenk-Platz in Hohenbrunn auf. Sie nahmen in den Geschäftsräumen mehrere Hundert Euro Bargeld mit.

Die Polizei bittet in allen Fällen Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Mitteilung unter Tel. 089/2910-0.

Die Täter aus Pasing werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, helle Haut, bekleidet mit roter Mütze, grauem Anorak mit Kapuze (schwarze Schulterpartie), blaue Jeans und weiße Turnschuhe mit blauen Streifen, führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Täter 2: Männlich, ca. 1,70 m groß, helle Haut, bekleidet mit grüner Mütze, schwarzer langer Jacke, blaue Jeans, blau-lila Turnschuhen mit Reflektoren, führte grünen Rucksack mit sich und trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maria-Eich-Straße und Paosostraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.