Gartenfenster geknackt: Diebe räumen Doppelhaushälfte aus

Die Einbrecher nahmen Schmuck und Wertsachen mit – noch fehlt jede Spur.

Bogenhausen - In der ersten Jahreswoche haben Unbekannte in Bogenhausen (Zamdorf) Tausende Euro Beute gemacht, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Bogenhausen: Über das Gartenfenster ins Haus eingebrochen

Der oder die Täter stiegen über das Gartenfenster in eine Doppelhaushälfte ein, wohl zwischen dem Freitagmittag vor Silvester (30.12.) und dem Samstagmittag drauf (07.01.). Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und fanden unter anderem Schmuck und eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro.

Nun ermittelt die Polizei. Der genaue Sachschaden ist unbekannt.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rohlfsstraße, Bennigsenstraße und Friedrich-Eckart-Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.