Zwei Einbrüche in zwei Tagen in München

Erst trifft es einen bekannten Bioladen, danach eine Privatwohnung.

München - Ein Unbekannter ist zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in den Bogenhauser Bioladen Herrmannsdorfer am Herkomerplatz eingebrochen. Die Täter hatten den Ort möglicherweise schon ausgekundschaftet. Denn recht gezielt attackierten sie den Tresor in dem Geschäft, der im Keller stand.

Einbrüche in Bogenhausen und Schwabing

Zunächst wurde die Tür zum Kellergeschoss ausgehebelt. Mithilfe von Elektrowerkzeug - wahrscheinlich einem professionellen Bohrer - öffneten sie dort den Safe gewaltsam. Darin befand sich Bargeld. Und zwar gar nicht so wenig. Der oder die Täter erbeuteten etwa 10.000 Euro und verschwanden unerkannt.

In einem zweiten Einbruchsfall hat es eine Schwabinger Privatwohnung im obersten, siebten Stock getroffen, an der Schleißheimer, Ecke Herzogstraße. Der oder die Täter kletterten wohl am Montag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr über den Balkon und drangen gewaltsam ein. Die Bewohner sind in dieser Zeit nicht daheim gewesen.

Die Täter durchsuchten alle Räume. Auch hier fanden sie ihre Beute: Bargeld und Elektrogeräte wie Laptops wurden gestohlen. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen. Der Schaden liegt nach einer ersten Einschätzung der Bewohner und der Polizei bei etwa 3.500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.