Ramersdorf: Mit vorgehaltener Waffe – Mann fordert Bargeld an Ladenkasse

Mit vorgehaltener Waffe erbeutete am Montagnachmittag ein Räuber mehrere hundert Euro aus einem Lebensmittelgeschäft. Die Fahndung verlief bisher ohne Ergebnis.

Ramersdorf - Am späten Montagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, informierte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Hofangerstraße, dass er soeben Opfer eines Verbrechens wurde.

Bewaffneter Mann erbeutet mehrere hundert Euro

Wie die Polizei mitteilte, hat – nach den aktuellen polizeilichen Ermittlungen – ein Mann das Geschäft betreten und sich an der Kundenschlange an der Kasse angestellt. Als er an der Reihe war, bedrohte er das Kassenpersonal mit einer vorgehaltenen Schusswaffe und forderte Bargeld.

Mit mehreren hundert Euro Beute verließ der Täter den Laden und ergriff anschließend die Flucht. Sofort alarmierte das Ladenpersonal die Polizei, deren Fahndungsmaßnahmen bisher jedoch ohne Erfolg blieben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, Bekleidung: Fanbekleidung/schwarze Jacke mit Logo "Chicago Bulls" hinten, weiße Sneaker, dunkle Mütze/Cap mit weißer Aufschrift.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hofangerstraße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.