IAA-Proteste in München: Stadt warnt vor Verkehrschaos am Samstag

Am Samstag sind zahlreiche Proteste gegen die IAA angekündigt. Es werden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet erwartet.

Am Wochenende könnte es in München zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. (Archivbild)

München - Auch am kommenden Wochenende sind in München Protestaktionen gegen die Automesse IAA Mobility geplant. Für die Bürger wird das Einschränkungen im Straßenverkehr zur Folge haben, wie das Kreisverwaltungsreferat (KVR) am Donnerstag mitteilte.

Bei einer Radsternfahrt auf 16 Routen werden am Samstag 30.000 Teilnehmer erwartet. Sie betrifft den gesamten Verkehrsraum München. Bei einer Demo in der Innenstadt rechnen die Veranstalter mit 10.000 Teilnehmern. Deshalb müssten laut KVR zahlreiche Straßen gesperrt werden.

KVR: "Samstag für München eine Herausforderung"

Man stehe mit den Veranstaltern und der Polizei in Kontakt, um sowohl die Versammlungsfreiheit als auch die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, hieß es. Beide Veranstaltungen sollen mit einer gemeinsamen Schlusskundgebung um 14.30 Uhr auf der Theresienwiese enden. Parallel befindet sich dort derzeit ein Protestcamp mit Übernachtung mit bis zu 1.500 Personen.

Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle: "Der kommende Samstag ist für München in jedem Fall eine Herausforderung. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit hohem persönlichem Einsatz intensiv daran gearbeitet, sehr gegenläufige Interessen vertretbar miteinander in Einklang zu bringen. Was bleibt, ist der Appell an die Vernunft und das Verantwortungsgefühl der Protestierenden."

Radsternfahrt auf Autobahnen bleibt untersagt

Die Radl-Demo war ursprünglich auch auf Autobahnen rund um München geplant, dies hatten die Behörden jedoch untersagt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte am Donnerstag eine Beschwerde gegen diese Entscheidung zurückgewiesen (hier mehr dazu).

Zum Auftakt der IAA hatte es bereits zahlreiche Protestaktionen gegeben. Am Dienstagvormittag hatten Aktivisten an mehreren Autobahnen Banner angebracht und sich teils von Brücken abgeseilt. Fernstraßen mussten deswegen vorübergehend gesperrt werden. Es bildeten sich lange Staus.