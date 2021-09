IAA in München: Größter Polizeieinsatz seit langem! Innenminister befürchtet massive Störungen

Nächste Woche beginnt in München die IAA Mobility. Die Polizei ist im Großeinsatz, es werden zahlreiche Störungsaktionen erwartet. In einer Pressekonferenz haben Innenminister Herrmann und das Polizeipräsidium über das Konzept informiert.

München - Am Dienstag, 7. September, beginnt in München die IAA Mobility. Sowohl auf dem Messegelände Riem als auch auf verschiedenen Plätzen im Zentrum der Staat werden Veranstaltungen stattfinden.

Herrmann: "Polizei ist für den Großeinsatz hervorragend vorbereitet"

Die Polizei erwartet erhebliche Störungen und Blockaden durch die linksextreme Szene. Doch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte bei einer Pressekonferenz am Freitag in München: "Die Bayerische Polizei ist für den Großeinsatz hervorragend vorbereitet. In der Spitze werden bis zu 4.500 Polizistinnen und Polizisten für die Sicherheit während der IAA in München sorgen. Ziel ist dabei vor allem auch, die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten."

Bis zu 50.000 Demonstrierende sind alleine bei der Radsternfahrt und der anschließenden Kundgebung auf der Theresienwiese (Samstag, 11. September) zu erwarten. Ob sie auch so stattfinden kann, wie vom ADFC geplant, ist noch unklar (hier mehr dazu).

Friedliche Proteste "völlig legitim"

Die meisten Protestierenden während der IAA werden laut Herrmann voraussichtlich friedlich demonstrieren, was "völlig legitim" sei.

"Manche Akteure scheinen aber eher an Randale, Krawall und Gewalt interessiert zu sein. Das zeigen entsprechende Aufrufe insbesondere aus dem linksextremen und linksautonomen Milieu. Wir rechnen mit einer Mobilisierung weit über Deutschlands Grenzen hinaus", so Herrmann.

Befürchtet werden laut dem Innenminister Aktionsformen wie "Straßenblockaden, Eindringversuche in Veranstaltungsräume, Kletter- und Abseilaktionen an exponierten Bauwerken sowie schwerwiegende Sabotageaktionen in Form von Sachbeschädigungen bis hin zu Brandstiftungsdelikten an Autos, beteiligten Einrichtungen und Firmen, themenverwandten Objekten und der kritischen Infrastruktur".

Polizeipräsident: "München hat keinen Platz für Randalierer"

Auch Super-Recognizer will die Polizei einsetzen, erklärte Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel bei der Pressekonferenz. Er richtet sich direkt an Störer: "München hat keinen Platz für Gewaltkrawalle und Randalierer, also sparen Sie sich die Anreise!"

Schon die Anreise nach München werde überwacht, kündigt die Polizei an. Vor allem am 11. September rechnet die Polizei mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen in der gesamten Stadt, auch zahlreiche Reiserückkehrer werden am letzten Wochenende der Sommerferien erwartet.