Gericht lehnt Eilantrag ab: Radsternfahrt auf der Autobahn bleibt untersagt

Mit einem Eilantrag ist der ADFC gegen das KVR-Verbot einer Radsternfahrt auf mehreren Autobahnen vorgegangen. Jetzt hat das Bayerische Verwaltungsgericht diesen abgelehnt. Die Umweltverbände gehen in die nächste Instanz.

München - Am Samstag, 11. September, will der ADFC eine große Radl-Demo anlässlich der IAA in München und der Bundestagswahl am 26. September veranstalten. Plan war, im Rahmen des #aussteigen-Protests auch über Autobahnen zu fahren – doch ist dieser nun gescheitert? Nachdem das KVR die Radsternfahrt bereits untersagt hatte, hat nun auch das Bayerische Verwaltungsgericht den Eilantrag des ADFC gegen das Verbot abgelehnt.

Fahrrad-Demo auf Autobahnen geplant

Aus allen Himmelsrichtungen sollen sich Demo-Züge sternförmig auf München zubewegen, teilweise auch über Autobahnen und über den Mittleren Ring. Doch genau das, die geplante Nutzung der Autobahnen 8, 9, 94 und 96, hatte das Kreisverwaltungsreferat mit Verweis auf Gefahr von Leib und Leben nicht erlaubt. Das Gericht stimmt dem zu.

Aus Sicht des Verwaltungsgerichts stellen die Fahrradkorsos auf den Autobahnen eine unmittelbare Gefährdung und nicht mehr hinnehmbare Störung der öffentlichen Sicherheit dar. Zudem gebe es keinen unmittelbaren Bezug zu den Autobahnen.

Kein Verbot der Radsternfahrt als solche

Das Gericht kam außerdem zur Auffassung, dass die Untersagung durch das KVR selbst mit einem Bezug nicht zu beanstanden sei.

Die Stadt betont in ihrer Mitteilung, dass der Bescheid ausdrücklich kein Verbot der Radsternfahrt als solche ist. Die Kooperationsgespräche zur geplanten Radsternfahrt auf 16 Routen durch das Stadtgebiet mit mehr als 30.000 Personen dauern noch an, heißt es aus dem Rathaus.

Umweltverbände ziehen vor den VGH

Doch die Umweltverbände wollen sich mit der Entscheidung nicht abfinden und gehen in die nächste Instanz, sie ziehen vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Das Bündnis #aussteigen erklärte nach der Entscheidung: "Das Versammlungsrecht auf der Autobahn muss doch gerade dann gelten, wenn besonders viele Menschen dort für eine grundlegende Mobilitätswende und mehr Klimaschutz demonstrieren wollen."

Und weiter: "Dazu gehört auch der geforderte Planungs- und Ausbaustopp von Autobahnen. Es kann nicht sein, dass man nur dann auf Autobahnen demonstrieren darf, wenn diese gerade geplant oder ausgebaut werden, während gleichzeitig für IAA-Gäste eine Extraspur auf der A94 eingerichtet wird. Dieses Urteil nehmen wir nicht hin!"

Polizei und Autobahn-GmbH lehnten Nutzung ab

Das KVR hatte sich im Vorfeld mit dem Polizeipräsidium München und der Autobahn GmbH des Bundes - Niederlassung Südbayern ausgetauscht. Laut Stadt hatten beide Behörden eine Autobahnnutzung durch die Fahrrad-Demo am 11. September - dem letzten Wochenende der Sommerferien in Bayern - klar abgelehnt.

Nach Einschätzung der Polizei wäre eine Vollsperrung der betroffenen Autobahnen erforderlich gewesen. Dadurch wäre es zu großen Verkehrsbehinderungen gekommen, die auch Auswirkungen auf andere Autobahnen gehabt hätten.