Hunderte feiern in der Türkenstraße: Münchner machen die Maxvorstadt zur Partyzone

Am Wochenende hat die Polizei etliche größere Menschenansammlungen in München aufgelöst – allein in der Maxvorstadt feierten Hunderte Menschen. Nicht immer zeigten sich alle einsichtig.

Leere Plastik- und Pappbecher sowie Glasflaschen: Das Ergebnis eines Party-Abends in München - hier am Gärtnerplatz. (Archivbild)

München - Die Corona-Lockerungen und der Sommer sorgen dafür, dass es die Münchner bis in die Nacht hinein wieder nach draußen zieht. Am Wochenende feierten Hunderte Menschen in der Stadt, die Polizei war an etlichen Orten im Einsatz.

Besonders viel war in der Maxvorstadt los: Wie die Polizei berichtet, befanden sich am Samstagabend gegen 22 Uhr mehrere Hundert Personen in der Türkenstraße. Sie hielten sich auf der Straße und den Gehwegen auf, auch die Freischankflächen der Gastro-Betriebe waren laut Polizei "stark besucht". Einsatzkräfte der Polizei sperrten die Türkenstraße für den Verkehr, damit die Feiernden die Mindestabstände zueinander besser einhalten konnten.

Drei Stunden später war die Polizei wieder in der Türkenstraße im Einsatz – bei den Beamten gingen mehrere Mitteilungen über eine größere Party ein. Die Einsatzkräfte beendeten die Feier und räumten den Bereich. Zu diesem Zeitpunkt waren noch etwa 250 Personen vor Ort, die sich einsichtig zeigten und der Räumung nachkamen.

Junge Münchner feiern nachts am Professor-Huber-Platz

Doch damit war die Partynacht in München noch nicht vorbei: Gegen 3.20 Uhr hielten sich laut Polizei rund 300 überwiegend jüngere Personen am Professor-Huber-Platz auf. Im Gegensatz zur Türkenstraße war die Situation hier aufgeheizter. Auch hier entschied sich die Polizei dafür, den Platz zu räumen.

Die meisten Feiernden zeigten sich jedoch uneinsichtig und unkooperativ. Die Beamten mussten sie durch "starkes Drücken" zum Verlassen des Platzes bewegen. Ein 21-Jähriger beleidigte eine Beamten, er wurde daraufhin angezeigt. Weil er auch weiterhin aggressiv war, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Gegen 4.40 Uhr war die Räumung des Platzes beendet.

Viel Alkohol und "enthemmtes Verhalten"

Zuvor kam es am Odeonsplatz noch zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Die Polizei konnte die Situation vor Ort beruhigen, wegen möglicher Straftaten wird aktuell noch ermittelt. Allgemein bilanziert die Polizei, dass die Stimmung "überwiegend ausgelassen" war, einige Personen wegen des vielen Alkohols aber auch "enthemmtes Verhalten" zeigten.