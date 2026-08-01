400 Jahre Hofbräuhaus: Die Geschichte einer Münchner Legende
Das Hofbräuhaus München gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen bayerischer Braukultur. Seit seiner Gründung im Jahr 1589 hat es eine bewegte Geschichte erlebt – von der herzoglichen Hofbrauerei über das königliche und staatliche Hofbräuhaus bis zum modernen Braustandort in Riem. Der folgende Zeitstrahl zeigt die wichtigsten Stationen dieser über 400-jährigen Tradition.
Ein historischer Überblick
- Themen:
- Bier
- Hofbräukeller
- Oktoberfest
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