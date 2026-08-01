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400 Jahre Hofbräuhaus: Die Geschichte einer Münchner Legende

Herzoglich, kurfürstlich, königlich, staatlich: Das Hofbräuhaus im geschichtlichen Überblick: Von der Gründung 1589 am Alten Hof, den Umzug 1607 ans Platzl, weiter 1897 nach Haidhausen - und 1988 schlussendlich nach Riem.
Thomas Müller |
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1935: Der Hofbräukeller Am Wiener Platz. Links davon in der Inneren Wiener Straße die Brauerei, die hier seit 1896 ihren Sitz gehabt hat.
Stadtarchiv 8 1935: Der Hofbräukeller Am Wiener Platz. Links davon in der Inneren Wiener Straße die Brauerei, die hier seit 1896 ihren Sitz gehabt hat.
1858: Das Hofbräuhaus mit Brauerei (rechts) vor dem großen Umbau und noch ohne Touristenmassen am Platzl.
Stadtarchiv 8 1858: Das Hofbräuhaus mit Brauerei (rechts) vor dem großen Umbau und noch ohne Touristenmassen am Platzl.
1945: US-Soldaten vor dem beschädigten Hofbräuhaus am Platzl.
dpa 8 1945: US-Soldaten vor dem beschädigten Hofbräuhaus am Platzl.
Der Gründer der Hofbrauerei: Herzog Wilhelm V., genannt der Fromme (1548-1626)
Bay. Schlösserverwaltung 8 Der Gründer der Hofbrauerei: Herzog Wilhelm V., genannt der Fromme (1548-1626)
6. April 1987: Vollbrand im Höfbräukeller! Die Mälzerei steht in Flammen und greift auf den Bierkeller und die Brauerei (links) über.
imago 8 6. April 1987: Vollbrand im Höfbräukeller! Die Mälzerei steht in Flammen und greift auf den Bierkeller und die Brauerei (links) über.
Das Zerwirkgewölbe am Alten Hof: Genau rechts davon entstand 1591 der erste Bau des Hofbräuhauses.
imago 8 Das Zerwirkgewölbe am Alten Hof: Genau rechts davon entstand 1591 der erste Bau des Hofbräuhauses.
1935: der Hofbräukeller Am Wiener Platz. Links davon – in der Inneren Wiener Straße – die Brauerei, die hier von 1896 bis 1987 ihren Sitz gehabt hat.
Stadtarchiv 8 1935: der Hofbräukeller Am Wiener Platz. Links davon – in der Inneren Wiener Straße – die Brauerei, die hier von 1896 bis 1987 ihren Sitz gehabt hat.
Bescheiden: Das Büro des Hofbräu-Chefs ist im 1. Stock dieses Zweckbaus. Seit 1988 ist der Sitz der Brauerei im Stadtteil Riem.
Daniel von Loeper 8 Bescheiden: Das Büro des Hofbräu-Chefs ist im 1. Stock dieses Zweckbaus. Seit 1988 ist der Sitz der Brauerei im Stadtteil Riem.

Das Hofbräuhaus München gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen bayerischer Braukultur. Seit seiner Gründung im Jahr 1589 hat es eine bewegte Geschichte erlebt – von der herzoglichen Hofbrauerei über das königliche und staatliche Hofbräuhaus bis zum modernen Braustandort in Riem. Der folgende Zeitstrahl zeigt die wichtigsten Stationen dieser über 400-jährigen Tradition.

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