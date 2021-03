Hellabrunn öffnet am Montag wieder: Das müssen Tierpark-Besucher jetzt wissen

Die neuen Corona-Lockerungen sorgen dafür, dass der Tierpark Hellabrunn ab kommendem Montag nach monatelanger Pause wieder öffnen darf. Besucher müssen jedoch einige Dinge beachten.

München - Endlich ist es soweit: Baby-Elefant Otto bekommt ab kommender Woche erstmals Tierpark-Besucher zu Gesicht. Aufgrund der Mitte der Woche beschlossenen Corona-Lockerungen darf der Tierpark Hellabrunn ab dem 8. März nach monatelanger Pause wieder öffnen!

Mutter Temi und der kleine Otto spazieren zum ersten Mal durch die Außenanlage. Am kommender Woche dürfen sie auch wieder Gäste empfangen. © Tierpark Hellabrunn/Navid Adami

Die Lockerungen orientieren sich an verschiedenen Öffnungsschritten: Sollte die Inzidenz laut Staatsregierung "stabil" unter 50 liegen, darf der Tierpark ohne größere Einschränkungen öffnen. Liegt die Inzidenz zwischen 50 und 100, kommt es einigen Einschränkungen, denn dann ist der Tierpark-Besuch nur mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung möglich. Die Stadt selbst teilte am Donnerstagabend mit, sich für die Museen und auch den Tierpark Hellabrunn auf das Szenario "Inzidenz zwischen 50 und 100" einzustellen. Derzeit liegt die Inzidenz für München bei 48,7 (Stand: 05.03., 0 Uhr) – Tendenz steigend.

Auf diese fünf Lockerungsstufen haben sich Bund und Länder geeinigt. © Bundesregierung

Der Tierpark informierte am Freitag über das weitere Vorgehen bei der Öffnung. So gelten auch trotz der Lockerungen natürlich die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln sowie die Kontaktbeschränkungen (nach aktueller Inzidenz zwei Haushalte mit maximal fünf Personen).

Tickets für den Tierpark Hellabrunn: Das müssen Besucher jetzt wissen

Zudem weist der Tierpark darauf hin, dass die Eintrittskarten mindestens am Vortag des geplanten Besuchs über " " erworben und an der Kasse vorgezeigt werden müssen. Das hängt mit der Zugangsbeschränkung zusammen, denn für den Tierpark gilt eine tägliche Begrenzung der Besucherzahl. Um diese kontrollieren zu können, ist ein vorheriger Ticketkauf nötig. Das gilt auch für Jahreskartenbesitzer, Besucher mit Vorverkaufstickets, Menschen mit einer Behinderung und deren Begleitperson sowie Kinder unter vier Jahren. Der Vorverkauf für die Tickets startet am Freitagnachmittag um 15 Uhr.

Tierpark-Direktor Rasem Baban ist froh, dass er nach achtzehn Wochen wieder öffnen darf: "Wir sind sehr dankbar, dass der Tierpark als wichtige Bildungs-, Kultur- und Erholungseinrichtung wieder besucht werden kann und freuen uns, dass unsere Außenbereiche ab kommendem Montag wieder für schöne Tiererlebnisse, die Naherholung und die Bewegung an der frischen Luft zur Verfügung stehen."

Bedauert die erneute Schließung von Hellabrunn: Tierparkchef Rasem Baban. © Daniel von Loeper

Hellabrunn: Tierhäuser bleiben vorerst geschlossen

Das bedeutet auch, dass die Tierhäuser nach wie vor geschlossen bleiben müssen, ebenso wie alle gastronomischen Einrichtungen. Auch Tierpfleger-Treffpunkte oder kommentierte Fütterungen finden aktuell noch nicht wieder statt. An den Eingängen sowie an Orten, an denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, besteht eine Maskenpflicht.