"Gutes vereint": Stimmen Sie für die Kategorie "Umwelt und Nachhaltigkeit ab

Die gemeinsame Spenden-Aktion der Abendzeitung und der Münchner Bank eG ist in vollem Gange: Rund 70 Vereine haben sich mit tollen gemeinnützigen Projekten beworben. Die Jury der großen Spenden-Aktion hat daraus zwölf tolle Projekte gewählt. Und das letzte Wort haben Sie, liebe AZ-Leser: Sie bestimmen, welche Vereine unterstützt werden sollen. Für welches Projekt in der Kategorie "Umwelt und Nachhaltigkeit“ sollen wir Spenden sammeln?

07. Februar 2022 - 00:00 Uhr

In den vergangenen Wochen haben sich rund 70 Vereine bei der großen Aktion "Gutes vereint“ beworben – eine stolze Zahl. All diese Vereine wollen gemeinnützige Projekte realisieren und brauchen dazu finanzielle Mittel. Hier setzt die Initiative der Abendzeitung und der an.

Wir danken den vielen Vereinen, die sich mit großartigen Projekten beworben haben. Die Jury hatte es bei ihrer Online-Sitzung nicht leicht, sich zu entscheiden. Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG, Sandra Bindler, und AZ-Chefredakteur Michael Schilling wählten für das Online-Voting jeweils drei Projekte in den vier Kategorien aus: "Kinder und Jugendliche“, "Senioren“, "Tiere“ sowie "Umwelt und Nachhaltigkeit“.

Folgende drei Vereine hat die Jury in der Kategorie "Umwelt und Nachhaltigkeit“ für das Online-Voting ausgewählt:

turtle magazin(e) – Dieses Kollektiv will den Verkauf von nachhaltigen Werken seiner Künstler ermöglichen. Da fallen unter anderem Kosten für umweltfreundliche Druckmethoden, Papierzertifikate, Ökostrom an. Auch das T-Shirt-Sortiment mit Illustrationsstickereien soll künftig komplett nachhaltig hergestellt werden. Die T-Shirts sollen in München handbestickt werden. Das Kollektiv braucht Unterstützung, um einen Produktbestand aufbauen und die T-Shirts bewerben zu können. Mehr Infos unter:

Grüne Tomaten Food Rescue e.V. – Die fünf ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins kaufen Obst und Gemüse mit kleinen Fehlern, das ansonsten entsorgt würde. Dann sortieren und verpacken sie es und liefern an Privathaushalte. Gerade suchen sie Partner, um auf E-Mobilität umsteigen zu können. Mit den Spenden möchten sie ein Fahrzeug beschriften. Mehr Infos unter:

rehab republic e.V. – Der Verein will der Vermüllung im öffentlichen Raum Münchens etwas entgegensetzen und baut deshalb die digitale Plattform Cleanup Munich auf. Hier werden Fragen zum Thema Vermüllung beantwortet und Aufräumaktionen koordiniert. Der Verein will zudem mit (Social Media-)Kampagnen ein Bewusstsein für die Auswirkungen des alltäglichen Kleinstmüll auf unser Ökosystem schaffen. Die Spenden sollen helfen, eine hauptamtliche Stelle bis Ende des Jahres zu finanzieren. Mehr Infos unter:

KinderLeicht e.V. – Das Projekt „Gib Lebensmittelverschwendung keine Chance!“ zeigt Jugendlichen, wie sie Lebensmittelabfall vermeiden können und welche Bedeutung das für den Klimaschutz hat. Seit 2013 wurden über 2100 Schüler erreicht. Bisher fanden die Workshops in München statt, nun sollen alle Schüler in Bayern teilnehmen können – zur Finanzierung sind Spenden nötig. Mehr Infos unter:

Und nun sind Sie gefragt, liebe AZ-Leser:

Herzlichen Dank für Ihre Stimme! Welcher Verein gewonnen hat, erfahren Sie am 15. Februar in Ihrer Abendzeitung. Ab dem 21. Februar können Sie dann für das Projekt des Gewinners auf der spenden.

Bei jeder Spende ab 5 Euro legt "Gutes vereint“ 10 Euro drauf

Schon mit kleinen Summen kann man dann einiges bewegen: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt „Gutes vereint“ zehn Euro drauf. Wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt „Gutes vereint“ auch noch den Rest. Wenn ein Verein also 5.000 Euro sammeln möchte, müssen nur 4.000 Euro zusammenkommen. Die restlichen 1.000 Euro füllt die Initiative auf.

Bei uns gewinnen nicht nur die Vereine, sondern auch die Spender

Am Ende der Aktion verlosen wir unter allen Spendern tolle Preise. Lassen Sie sich überraschen! Wir sind uns sicher: Auch in diesem Jahr wird "Gutes vereint“ wieder wichtige Anliegen unterstützen können. Wer davon profitiert – das entscheiden Sie, liebe Leserinnen und Leser!

Stimmen Sie jetzt auch für Ihren Lieblingsverein aus den Kategorien "Kinder und Jugendliche“, "Senioren“ sowie "Tiere" ab!