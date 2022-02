"Gutes vereint": Stimmen Sie für die Kategorie "Kinder und Jugendliche ab

Die gemeinsame Spenden-Aktion der Abendzeitung und der Münchner Bank eG ist in vollem Gange: Rund 70 Vereine haben sich mit tollen gemeinnützigen Projekten beworben. Die Jury der großen Spenden-Aktion hat daraus zwölf tolle Projekte gewählt. Und das letzte Wort haben Sie, liebe AZ-Leser: Sie bestimmen, welche Vereine unterstützt werden sollen. Für welches Projekt in der Kategorie "Kinder und Jugendliche“ sollen wir Spenden sammeln?

07. Februar 2022 - 00:00 Uhr

In den vergangenen Wochen haben sich rund 70 Vereine bei der großen Aktion "Gutes vereint“ beworben – eine stolze Zahl. All diese Vereine wollen gemeinnützige Projekte realisieren und brauchen dazu finanzielle Mittel. Hier setzt die Initiative der Abendzeitung und der an.

Wir danken den vielen Vereinen, die sich mit großartigen Projekten beworben haben. Die Jury hatte es bei ihrer Online-Sitzung nicht leicht, sich zu entscheiden. Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG, Sandra Bindler, und AZ-Chefredakteur Michael Schilling wählten für das Online-Voting jeweils drei Projekte in den vier Kategorien aus: "Kinder und Jugendliche“, "Senioren“, "Tiere“ sowie "Umwelt und Nachhaltigkeit“.

Folgende drei Vereine hat die Jury in der Kategorie "Kinder und Jugendliche“ für das Online-Voting ausgewählt:

ANAD e.V. – Der Verein unterstützt mit einer Online-Sprechstunde Kinder und Jugendliche, die durch die Corona-Pandemie psychisch belastet sind. Die Berater wollen den jungen Menschen zuhören, ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen, ihre Widerstandskraft fördern und ihnen gegebenenfalls psychologische Unterstützung vermitteln. Mit dem Geld sollen die Personalkosten einer wöchentlichen 120-minütigen Sprechstunde für ein halbes Jahr gedeckt werden. Mehr Infos unter:

Gemeinsam leben lernen e.V. – Der Verein fördert das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Er plant eine Wochenendfreizeit für Jugendliche mit einer sogenannten geistigen Behinderung und ihre Geschwister – mit erlebnispädagogischen Angeboten, Kooperationsübungen und "Geschwistereinheiten“, in denen sich die Jugendlichen mit den Herausforderungen und schönen Seiten ihrer Situation beschäftigen können. Durch Spenden soll der Teilnehmerbeitrag günstiger werden.

MTV von 1879 e.V. – Der Breitensportverein organisiert eine Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche namens "Fanni.CLUB“. 2021 konnten die großteils ehrenamtlichen Trainer knapp 600 junge Menschen betreuen. Mit den Spenden will der Verein unter anderem sozial schwächere Familien unterstützen, das Mittagessen nachhaltiger zubereiten, neue Spielmaterialien kaufen und weitere Workshops organisieren. Mehr Infos unter:

"Ich will da rauf“ e.V. – Der Verein bringt Kinder mit und ohne Behinderung über den Klettersport zusammen. So werden Vorurteile und Berührungsängste schnell abgebaut. Kinder mit und ohne Behinderung, die sich sonst im Alltag so gut wie nicht begegnen, lernen sich bei diesem inklusiven Angebot überhaupt erst kennen. Durch die Spenden soll über den regulären Trainingsbetrieb hinaus viel zusätzliche Kletterzeit angeboten werden. Mehr Infos unter:

Und nun sind Sie gefragt, liebe AZ-Leser:

Herzlichen Dank für Ihre Stimme! Welcher Verein gewonnen hat, erfahren Sie am 15. Februar in Ihrer Abendzeitung. Ab dem 21. Februar können Sie dann für das Projekt des Gewinners auf der spenden.

Bei jeder Spende ab 5 Euro legt "Gutes vereint“ 10 Euro drauf

Schon mit kleinen Summen kann man dann einiges bewegen: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt "Gutes vereint“ zehn Euro drauf. Wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt "Gutes vereint“ auch noch den Rest. Wenn ein Verein also 5.000 Euro sammeln möchte, müssen nur 4.000 Euro zusammenkommen. Die restlichen 1.000 Euro füllt die Initiative auf.

Bei uns gewinnen nicht nur die Vereine, sondern auch die Spender

Am Ende der Aktion verlosen wir unter allen Spendern tolle Preise. Lassen Sie sich überraschen! Wir sind uns sicher: Auch in diesem Jahr wird "Gutes vereint“ wieder wichtige Anliegen unterstützen können. Wer davon profitiert – das entscheiden Sie, liebe Leserinnen und Leser!

