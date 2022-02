"Gutes vereint": Stimmen Sie für die Kategorie "Senioren ab

Die gemeinsame Spenden-Aktion der Abendzeitung und der Münchner Bank eG ist in vollem Gange: Rund 70 Vereine haben sich mit tollen gemeinnützigen Projekten beworben. Die Jury der großen Spenden-Aktion hat daraus zwölf tolle Projekte gewählt. Und das letzte Wort haben Sie, liebe AZ-Leser: Sie bestimmen, welche Vereine unterstützt werden sollen. Für welches Projekt in der Kategorie „Senioren“ sollen wir Spenden sammeln?

07. Februar 2022 - 00:00 Uhr

In den vergangenen Wochen haben sich rund 70 Vereine bei der großen Aktion "Gutes vereint“ beworben – eine stolze Zahl. All diese Vereine wollen gemeinnützige Projekte realisieren und brauchen dazu finanzielle Mittel. Hier setzt die Initiative der Abendzeitung und der an.

Wir danken den vielen Vereinen, die sich mit großartigen Projekten beworben haben. Die Jury hatte es bei ihrer Online-Sitzung nicht leicht, sich zu entscheiden. Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG, Sandra Bindler, und AZ-Chefredakteur Michael Schilling wählten für das Online-Voting jeweils drei Projekte in den vier Kategorien aus: "Kinder und Jugendliche“, "Senioren“, "Tiere“ sowie "Umwelt und Nachhaltigkeit“.

Folgende drei Vereine hat die Jury in der Kategorie "Senioren“ für das Online-Voting ausgewählt:

Neuro-Reha-Netz München – über Grenzen bewegen! e.V. kümmert sich um Menschen mit einer neurologischen Erkrankung. Nun soll eine barrierefreie Website entstehen, auf der alle Informationen leichter gelesen und verstanden werden können. Die Website wird von der Stiftung Pfennigparade gestaltet – und mit den Spenden soll sie finanziert werden. Mehr Infos unter:

Projekt „Wohnen im Viertel“ – In der Einrichtung „Wohnen im Viertel“ leben alleinstehende, pflegebedürftige, ältere Menschen. Sie sollen mit der Pfennigparade und Drittklässlern der Ruth-Drexel-Schule gemeinsam basteln. Das soll mit der Spende finanziert werden. Was beim Basteln entsteht, soll dann versteigert werden, und vom Erlös werden Futter und Medikamente für das Tierheim München gekauft – der dann auch besucht werden soll.

Elisabethenverein München Bogenhausen – Der Verein überreicht an Weihnachten und Ostern kleine Geschenke an einsame, alleinstehende und arme alte Menschen. Alle drei Monate gibt es einen Lunch für ärmere Senioren, damit diese Kontakt zu anderen haben. Mitglieder des Elisabethenvereins besuchen ältere Menschen zu ihrem Geburtstag, außerdem erhalten arme Rentner finanzielle Hilfe. All das wird durch Spenden finanziert.

Leb‘ Bunt e.V. – Die gemeinnützige Organisation bringt Senioren und erwachsene Zugewanderte zusammen. Ein spezielles Projekt ist in der Corona-Zeit entstanden: „Bunte Briefe“ fördert Brieffreundschaften. Mit den Spenden sollen unter anderem die Kosten für Umschläge und Briefpapier sowie die Verwaltung bezahlt werden, sodass das Projekt bis Dezember verlängert werden kann.

Und nun sind Sie gefragt, liebe AZ-Leser:

Herzlichen Dank für Ihre Stimme! Welcher Verein gewonnen hat, erfahren Sie am 15. Februar in Ihrer Abendzeitung. Ab dem 21. Februar können Sie dann für das Projekt des Gewinners auf der spenden.

Bei jeder Spende ab 5 Euro legt "Gutes vereint“ 10 Euro drauf

Schon mit kleinen Summen kann man dann einiges bewegen: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt „Gutes vereint“ zehn Euro drauf. Wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt „Gutes vereint“ auch noch den Rest. Wenn ein Verein also 5.000 Euro sammeln möchte, müssen nur 4.000 Euro zusammenkommen. Die restlichen 1.000 Euro füllt die Initiative auf.

Bei uns gewinnen nicht nur die Vereine, sondern auch die Spender

Am Ende der Aktion verlosen wir unter allen Spendern tolle Preise. Lassen Sie sich überraschen! Wir sind uns sicher: Auch in diesem Jahr wird "Gutes vereint“ wieder wichtige Anliegen unterstützen können. Wer davon profitiert – das entscheiden Sie, liebe Leserinnen und Leser!

