"Gutes vereint": Stimmen Sie für die Kategorie "Tiere ab

Die gemeinsame Spenden-Aktion der Abendzeitung und der Münchner Bank eG ist in vollem Gange: Rund 70 Vereine haben sich mit tollen gemeinnützigen Projekten beworben. Die Jury der großen Spenden-Aktion hat daraus zwölf tolle Projekte gewählt. Und das letzte Wort haben Sie, liebe AZ-Leser: Sie bestimmen, welche Vereine unterstützt werden sollen. Für welches Projekt in der Kategorie „Tiere“ sollen wir Spenden sammeln?

07. Februar 2022 - 00:00 Uhr

In den vergangenen Wochen haben sich rund 70 Vereine bei der großen Aktion "Gutes vereint“ beworben – eine stolze Zahl. All diese Vereine wollen gemeinnützige Projekte realisieren und brauchen dazu finanzielle Mittel. Hier setzt die Initiative der Abendzeitung und der an.

Wir danken den vielen Vereinen, die sich mit großartigen Projekten beworben haben. Die Jury hatte es bei ihrer Online-Sitzung nicht leicht, sich zu entscheiden. Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG, Sandra Bindler, und AZ-Chefredakteur Michael Schilling wählten für das Online-Voting jeweils drei Projekte in den vier Kategorien aus: "Kinder und Jugendliche“, "Senioren“, "Tiere“ sowie "Umwelt und Nachhaltigkeit“.

Folgende drei Vereine hat die Jury in der Kategorie "Tiere“ für das Online-Voting ausgewählt:

Auffangstation für Reptilien, München e.V. – Der gemeinnützige Verein gehörte schon einmal zu den Gewinnern der Aktion „Gutes vereint“ – aber weil es sich hierbei um eine dauerhaft wichtige Institution handelt, die sich mit unermüdlichem Einsatz um Tiere kümmert, die sonst keiner haben möchte, wählte die Jury die Auffangstation für Reptilien auch 2022 in die Top 4 der Kategorie „Tiere“. Jährlich werden über tausend Tiere aufgenommen, die beschlagnahmt wurden oder von ihren Haltern nicht mehr gewollt werden. Mehr Infos unter:

Igelstation Gröbenzell – Die ehrenamtliche Gruppe kümmert sich um mutterlose Igelbabies, um schwache Jungigel, um verletzte und geschwächte Igel. Deren natürlicher Lebensraum wird immer kleiner, die Nahrungsquellen immer weniger, und so steigt die Anzahl an hilfsbedürftigen Igeln ständig. Viele Igel kommen aus dem Münchner Westen. Die Tierfreunde wollen ihre Igelstation nun um eine Igelberatungsstation erweitern.

BRH Rettungshundestaffel Oberbayern e.V. – Der ehrenamtliche Rettungshunde-Verein arbeitet auf einem Trümmergelände in Garching-Hochbrück – hier trainieren auch die Polizei, THW, Feldjäger und andere Staffeln mit Ihren Hunden. Das Gelände muss ständig erneuert und umgebaut werden. Dadurch entstehen hohe Kosten, die mit den Spenden gedeckt werden sollen. Außerdem müssen für die Mitglieder neue Erste-Hilfe-Rucksäcke gekauft werden. Mehr Infos unter:

Verein Münchner Pferdefreunde e.V. – Der Verein fördert besonders Kinder, Jugendliche und Reiter mit Behinderung. Es ist ihm ein Anliegen, für sie ein allgemein zugängliches Angebot im Umgang mit Pferden bieten zu können. Das soll mit den Spenden unterstützt werden. Mehr Infos unter:

Und nun sind Sie gefragt, liebe AZ-Leser:

Herzlichen Dank für Ihre Stimme! Welcher Verein gewonnen hat, erfahren Sie am 15. Februar in Ihrer Abendzeitung. Ab dem 21. Februar können Sie dann für das Projekt des Gewinners auf der spenden.

Bei jeder Spende ab 5 Euro legt "Gutes vereint“ 10 Euro drauf

Schon mit kleinen Summen kann man dann einiges bewegen: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt „Gutes vereint“ zehn Euro drauf. Wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt „Gutes vereint“ auch noch den Rest. Wenn ein Verein also 5.000 Euro sammeln möchte, müssen nur 4.000 Euro zusammenkommen. Die restlichen 1.000 Euro füllt die Initiative auf.

Bei uns gewinnen nicht nur die Vereine, sondern auch die Spender

Am Ende der Aktion verlosen wir unter allen Spendern tolle Preise. Lassen Sie sich überraschen! Wir sind uns sicher: Auch in diesem Jahr wird "Gutes vereint“ wieder wichtige Anliegen unterstützen können. Wer davon profitiert – das entscheiden Sie, liebe Leserinnen und Leser!

