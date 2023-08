Giesinger Bräu kündigt nächsten Stehausschank an – an überraschendem Ort in München

Beim Giesinger Bräu überschlagen sich die Ereignisse: neues Bier, neue Standorte in München und ein besonderer Geburtstag der Brauerei von Boss Steffen Marx.

Sendling — Die Tische stehen schon drin. Eigentlich fehlt nur noch das Bier in der Oberländerstraße 31. Hier wird schon bald der neue Stehausschank des Giesinger Bräu eröffnen.

"Wir beeilen uns, versprochen", steht am Eingang. Brauerei-Chef Steffen Marx hatte in der AZ im Juni angekündigt, dass er in jedem Stadtviertel einen Stehausschank will. Bisher gibt es nur einen am Viktualienmarkt – und der ist meist gerappelt voll.

AZ: Herr Marx, letzte Woche haben Sie Ihr erstes alkoholfreies Bier vorgestellt, die 15. Sorte Ihrer Brauerei. Heute zeigen Sie der AZ den neuen Stehausschank in Sendling, der bald aufmachen wird. Und alles hat in einer Garage angefangen. Hätten Sie jemals gedacht, dass sich Ihre Brauerei so eine Entwicklung hinlegt?

STEFFEN MARX: Nein, gar nicht. Wir gehen immer einen Schritt nach dem anderen. Am Anfang konnte jederzeit der Ofen plötzlich aus sein. Da mussten wir schauen, dass wir die Kohle zusammenhalten und trotzdem wachsen. Wir konnten gar nicht so weit vorausplanen.

Die Anfänge in einer Doppelgarage. 800 Hektoliter Bier hat die Brauerei zu Beginn im Jahr gebraut – inzwischen sind es 35.000. © S. Gabriel

Nach Kernsanierung soll der neue Stehausschank von Giesinger Bräu in Sendling eröffnen

Der aktuelle Plan ist ja, einen Stehausschank in jedem Münchner Stadtviertel zu eröffnen. Der, in dem wir gerade stehen, sieht ja schon ziemlich fertig aus.

Im Moment warten wir noch auf den Tank, der kommt an die Decke. Wir wollen alle zukünftigen Stehausschänke mit Tankware versorgen. Aber der Innenausbau und die Elektrizität, das ist alles durch.

Was ist der Vorteil eines Tanks?

In einen Tank passen 1000 Liter, wir können dann direkt aus dem Tank Bier zapfen und müssen keine Flaschen oder Fässer füllen.

Warum geht's in Sendling los?

Weil hier viele Leute sind, die beim Crowdfunding investiert haben. Denen wollen wir einen kleinen Raum zum Eskalieren bieten.

Das sieht alles sehr neu aus hier, an Ihrem neuen Sendlinger Standort.

Vorher war ein indisches Lokal hier drin. Wir haben die Wände aufgemacht und die Ziegelwand dahinter entdeckt, das ist die Originalwand des Hauses. Den ganzen Laden haben wir so halb kernsaniert, das hat bestimmt so vier, fünf Monate gedauert. So 100.000 ist man dann schon los. Die ganze Elektrik ist neu, auch die Küche.

"Vor der Wiesn muss der Laden stehen": Wann es im neuen Stehausschank von Giesinger Bräu losgeht

Aber Sie kochen doch gar nicht in den Stehausschänken?

Stimmt. Aber ein Weißwurstfrühstück werden wir schon anbieten und vielleicht eine Brotzeit. Die Idee des Stehausschanks sind aber zwei, drei Halbe zum Feierabend.

Und welche sind dann die nächsten Standorte?

In der Augustenstraße kommt der dritte Standort, in der FatCat im alten Gasteig der 4. Da bauen wir einen ehemaligen Ticketschalter um.

Der neue Stehausschank von außen. Zwei Parkplätze sollen hier zu einem Schanigarten werden. © Sigi Müller

Wie finden Sie denn die neuen Standorte?

Wir kriegen jede Woche zwei, drei Mails, von unseren kleinen Spähern. Die weisen uns auf Objekte hin, die wir uns anschauen sollen. Aber jetzt müssen die ganzen Baustellen erstmal abgeschlossen und eingespielt werden.

Wann wollen Sie hier in Sendling aufsperren?

Vor der Wiesn muss der Laden stehen. Langsam werde ich ein bisschen nervös, jetzt geht's in die heiße Phase. Während der Wiesn haben wir andere Sachen zu tun.

Kommt Giesinger Bräu aufs Oktoberfest? "Leider geht da nichts weiter"

Nämlich?

Bier trinken! (lacht). In der Augustenstraße wollen wir nach der Wiesn aufmachen.

Apropos Wiesn. Gibt es da Neuigkeiten? Seitdem Sie den Tiefbrunnen haben, brauen Sie ja offiziell "Münchner Bier". Und nur das darf auf dem Oktoberfest ausgeschenkt werden.

Wir stehen mit der Stadt im Austausch, aber da geht leider nichts weiter.

Was wäre Ihr Traum für die Wiesn?

Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man ein Zelt hat. Das wird nicht ganz einfach, aber die erste Hürde ist natürlich die Stadt oder der Stadtrat.

Die Wiesn wäre ja schon eine ziemlich große Hausnummer.

Wir sind bereit. Wir können genug Bier produzieren und haben bewiesen, dass wir gutes Bier machen können. Jetzt müssen wir mal gucken, was der Clemens Baumgärtner sagt. Der sollte mal auf unseren Liebesbrief antworten und dann schauen wir, wie's weitergeht.

Giesinger Bräu wird 18: Boss Steffen Marx will "ein bisschen Kutsche fahren"

Bei Ihnen geht's ja auch so rund. Auch diese Woche ist viel los, Ihr feiert 18. Geburtstag!

Ich habe gestern übrigens gelesen, dass "Der Pschorr" am Viktualienmarkt auch 18. geworden ist. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle!

Wie feiern Sie?

Am Samstag gibt's einen Umzug durch die Stadt. Da üben wir halt ein bisschen Kutsche fahren (lacht). Da wird's unser Festbier geben. Das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und es kam sehr gut an.

Wo wird man Sie finden?

Ich werde auf alle Fälle Weißwürste ausgeben.

Der Chef höchstpersönlich!

Ja, das finde ich sehr wichtig, dass ich da stehe und die Leute begrüße.

In Giesing erkennt Sie wahrscheinlich inzwischen jeder.

Es kann mich jedenfalls jeder anquatschen, dann trinken wir ein Bierchen zusammen. Das vereint die Leute. Ich habe aber keine Groupies, die mir an die Wäsche wollen (lacht). Aber ans Bier wollen sie! Auch hier an der Baustelle laufen dauernd Leute vorbei und wenn wir ein Bierchen da haben, geben wir auch mal eins aus.

"Wir schauen, ob wir das machen": Welche neuen Sorten Steffen Marx bei Giesinger Bräu plant

Erinnern Sie sich noch an Ihren eigenen 18. Geburtstag?

Ja, da hab ich mein Abi fertiggemacht und bin dann relativ schnell zur Bundeswehr. Da habe ich auch mein erstes Bier getrunken. Bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich keinen Alkohol getrunken.

Tatsächlich? Warum?

So bin ich nicht groß geworden, dementsprechend hat sich nix ergeben.

Von keinem Tropfen Bier zum Brauerei-Chef ist ja auch eine interessante Entwicklung. Wie eignet man sich das Wissen an?

Keine Ahnung! Ich hatte ein gutes Team, das mich mit Wissen versorgt hat. Da muss man so viel aufsaugen, wie's geht.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Vor Kurzem haben Sie das Thema "Spezi" angeschnitten. War das ein Scherz?

Wir schauen mal, ob wir ein Spezi-Mixgetränk machen. Ich weiß aber nicht, ob wir es dieses Jahr noch schaffen, das ist nicht die oberste Priorität im Moment. Aber das kann man schon machen.

Der Umzug mit der Pferdekutsche startet am Samstag nach einem Weißwurstfrühstück gegen 12:30 Uhr im WERK2 (Detmoldstraße 40). Er führt am Viktualienmarkt vorbei und endet gegen 16 Uhr in Giesing (Martin-Luther-Straße 2) mit einer großen Feier und einem Festbieranstich. Tickets unter events.giesinger-shop.de