Eröffnungsfeier in München: Giesinger Bräu hat eine neue Brauerei

Was für eine Geschichte: Giesinger Bräu eröffnet offiziell sein modernes Werk im Münchner Norden. Was der Chef Steffen Marx sagt, was Gratulanten – und wie am Wochenende gefeiert wird.

02. Juni 2023 - 19:14 Uhr | Julia Wohlgeschaffen

Zwischen Bierkesseln: Vor der Eröffnungsfeier trifft Steffen Marx die AZ und zeigt, wo sein Giesinger Bier gebraut wird. An seinem Standort in Milbertshofen produziert er mindestens zwei Drittel davon, der Rest kommt aus seiner ersten Brauerei in Giesing. © Bernd Wackerbauer