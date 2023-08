Bekannte Brauerei in München bringt neues Bier raus – die AZ hat's getestet

Vom Giesinger Bräu gibt es jetzt auch ein alkoholfreies Bier: die "Giesinger Freiheit". Die AZ hat es probiert und sich bei den Brauerei-Gästen umgehört.

Brauerei-Chef Steffen Marx bei der Präsentation der Giesinger Freiheit am Dienstag im Hof seines Bräustüberls.

München-Giesing - Dass es irgendwann so weit kommt, hätte Steffen Marx nicht gedacht. Er sitzt im Hof seines Bräustüberls in Giesing, auf dem Tisch neben ihn reihen sich Flaschen aneinander, von denen er glaubte, dass es sie nie geben würde.

"Giesinger Freiheit" ist das erste alkoholfreie Bier der Brauerei

"Vor zehn Jahren waren wir der Meinung, wir machen wahrscheinlich nie ein alkoholfreies Bier", sagt der Chef des Giesinger-Bräu. "Aber die heranwachsenden 16- oder 20-Jährigen sind nicht mehr so die 15-Halbe-Trinker. Die legen wert auf weniger Alkohol", erklärt Marx. Und da steht sie nun, mit hellblauem Kronkorken und Etikett: die "Giesinger Freiheit", das erste alkoholfreie Bier der Brauerei.

Am Dienstag präsentierte Steffen Marx das neueste Bier der Brauerei im Bräustüberl, es ist die 15. Sorte in seinem Sortiment. Bei einem Weißwurstfrühstück und Blaskapellen-Musik probierten viele Münchner in der Martin-Luther-Straße die neue Kreation.

Giesinger Bräu über den Geschmack der Neu-Kreation: Mit "Eindrücken von grünem Tee"

Wie schmeckt die Giesinger Freiheit? Sehr leicht, ist der erste Gedanke, der dem AZ-Reporterteam bei der Bierprobe in den Sinn kommt. Die Brauerei beschreibt den Geschmack in einer Mitteilung auch mit "Eindrücken von grünem Tee" – die kann das Reporterteam aber nicht herausschmecken.

Die Antwort von Steffen Marx, wenn man ihn nach dem Geschmack seiner Giesinger Freiheit fragt, lautet ebenfalls: "Sehr leicht. Wenn man ohne Weizenmalz-Anteil arbeitet, wird es zu leicht, zu dünn", so der Brauerei-Chef. Daher habe das Bier einen minimalen Anteil an Weizenmalz, etwa fünf bis acht Prozent. "Damit kriegen wir ein bisschen Stärke hin."

Die alkoholfreie Variante von Giesinger Bräu passt in keine Kategorie

Vollkommen alkoholfrei ist die Giesinger Freiheit nicht: "Es ist kein 0,0 aber unter 0,5", erklärt Marx. Bei der Frage nach der Biersorte des alkoholfreien Biers erklärt Marx: "Es ist weder ein Helles noch ein Weißbier. Einfach ein alkoholfreies Bier, das eigentlich nicht in irgendeine Kategorie reinpasst", so Marx.

Die alkoholfreie Variante kommt an: Die Münchner sind überzeugt

Das scheint die vielen Münchner, die am Dienstagvormittag ins Giesinger Bräustüberl kamen, um das neue Bier zu probieren, nicht zu stören. Im Gegenteil, das alkoholfreie, leichte Bier kommt gut an, vor allem bei der Hitze. Um 11 Uhr waren bereits mehr als 350 Leute vor Ort und die Resonanz war durchweg positiv, als sich die AZ bei den Gästen umhört, ob ihnen das neue Bier schmeckt.

Manch einer nahm auch bereits ein Tragl mit den blauen Flaschen mit nach Hause, der Hofverkauf hatte geöffnet. "Wir haben jetzt wieder ein Produkt mehr", sagt der Brauerei-Chef. "Jetzt fehlt uns nur noch ein Spezi zum vollständigen Sortiment", fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

AZ-Umfrage: Wie schmeckt Ihnen das Giesinger alkoholfrei?

Carolin (40) und Daniel (36) mit Tochter Lara (2) aus der Schwanthalerhöhe: "Wir sind wirklich begeistert, definitiv. Es ist ein gschmackiges Bier, vor allem eine gute Alternative zum guten Giesinger Bier mit Alkohol. Aber es ist wirklich gschmackig und nicht zu süß – und erfrischend! Durch die Hopfennote ist es nicht so süß. Wir werden das definitiv für Zuhause kaufen."

Carolin (40) und Daniel (36) mit Tochter Lara (2) aus der Schwanthalerhöhe wollen mehr vom Giesinger alkoholfrei. © Daniel von Loeper

Ilse Drollmann aus Ramersdorf, Bettina Wagler aus Aying und Ursula Stelzl aus Obergiesing: "Es ist sehr erfrischend. Gerade jetzt, wo es so heiß ist und die Sonne so runterscheint. Das Bier ist auch ein bisschen würzig, aber sehr sehr gut, ganz toll zum Trinken. Es ist süffig und eine echte Alternative, wenn man Bier mag und nicht unbedingt Alkohol trinken möchte. Aber kalt sollte es sein!"

Ilse Drollmann aus Ramersdorf, Bettina Wagler aus Aying und Ursula Stelzl aus Obergiesing schätzen die erfrischende Note der "Giesinger Freiheit". © Daniel von Loeper

Tobias Hassel (34, l.) aus Thalkirchen: "Ich find's süffig, aber es hat so eine Würznote, die mag ich nicht so gern. Ich könnte nur eins davon trinken."

Tobias Hassel (34, l.) aus Thalkirchen und Matthias Hilscher (36, r.) aus Sendling sind nicht vollends überzeugt. © Daniel von Loeper

Matthias Hilscher (36, r.) aus Sendling: "Ich hab gerade sechs Flaschen Giesinger gekauft, aber ein gemischtes Tragl. Es ist ein gutes alkoholfreies Bier, aber nicht so gut, dass ich sechs Flaschen kaufe."