Gabalier-Fans vertrauen bei der Anfahrt zu sehr ihrem Navi

Das Gelände der Messe München hat seine Feuerprobe als Ort für Mega-Konzerte bestanden. Probleme gab es bei der Anfahrt.

... und sogar mit Polizeibegleitung sind die Fans am Samstag in Riem.

Andreas Gabalier spielte am Samstag in Riem

München - Helene Fischer und Robbie Williams können zu ihren Mega-Konzerten in Riem anrücken. Die Feuerprobe am Samstag mit "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier hat geklappt, besser als mancher Pessimist vorher gedacht hätte.

Verkehrsleitsystem nicht befolgt: Stau wegen Navi-Ansagen

Mehr als 90 000 Fans zog es schon Stunden, bevor Gabalier den ersten Ton anstimmte, raus auf das Messegelände in Riem, wo eine gewaltige Show-Bühne für insgesamt drei Mega-Konzerte errichtet worden war. Viele Gabalier-Fans kamen mit dem eigenen Auto und vertrauten anscheinend bei der Anfahrt mehr ihrem Navi an Bord als dem Verkehrsleitsystem. Was zur Folge hatte, dass es zu Staus und Verkehrsbehinderungen kam. Polizei und Feuerwehr informierten über Twitter. "Im Anschluss lief der Verkehr in dem Bereich wieder deutlich flüssiger", sagt Polizeisprecherin Alessa Quintess.

Positive Bilanz von Polizei und Feuerwehr

Das Konzert lief dann weitgehend störungsfrei, berichteten Polizei und Feuerwehr am Sonntag. Die Abreise der mehr als 90 000 Fans am späten Abend lief wie geschmiert, besser als mancher bei den Sicherheitsbehörden befürchtet hatte.

Der Auftritt des österreichischen Schlagersängers war als Teil eines "Fan-Festivals" eigentlich schon im Sommer 2020 geplant gewesen, wurde aufgrund von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aber zweimal verschoben.