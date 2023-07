Feuerteufel in München unterwegs? Schon wieder Baustellen-Fahrzeug in Brand

Erneut brennt ein Baustellen-Fahrzeug, diesmal im Süden von München. Die Schäden sind groß. Die Frage ist: Wer sind die Brandstifter?

Am 10. Juli, wenige Tage nach dem Feuer an den Kabelschächten des Föhringer Rings, brannten an der Landsberger Straße zwei nebeneinanderstehende SUV der Marke BMW aus. Auf indymedia.org bekannte sich ein anonymer Autor zum Brandanschlag.

München - Wird da gerade die Taktzahl der Brandanschläge erhöht? Das könnte man meinen, betrachtet man die aktuellen Fälle im Münchner Süden. Denn kaum 15 Stunden waren seit dem Baggerbrand in Martinsried bei Planegg vergangen (Mittwoch, sechs Uhr), bis die Feuerwehr im Raum München diesmal in den Perlacher Forst ausrücken musste, bei "Grenz Geräumt, Perlach Geräumt". Wieder stand ein Spezialfahrzeug unter Feuer.

Laut Polizei wurde den Einsatzkräften gegen 22.30 Uhr ein stark brennendes Forstgerät im Waldgebiet von Grünwald gemeldet. "Vollbrand" nennen das die Einsatzkräfte. Betroffen war diesmal ein ziemlich teures Spezialgerät, das bei Baumfällarbeiten zum Einsatz kommt. Der Schaden ist groß.

Immer wieder Brände in München: Ermittelt bald der Staatsschutz?

Laut den ersten Schätzungen beläuft er sich auf mehr als 100.000 Euro. Wer den Notruf wählte, ist derzeit unklar. Möglicherweise schlug ein Waldarbeiter Alarm oder ein Gassigeher.

Und so langsam glaubt nun wirklich keiner mehr an Zufall. Möglicherweise wird bald auch im Grünwalder Fall der Staatsschutz die Ermittlungen übernehmen. Zunächst aber versucht hier das Kommissariat 13, die Hintergründe des Feuers zu ermitteln. Die Polizei ermutigt Zufallszeugen, sich zu melden. Gezielt wird nach sachdienlichen Beobachtungen zu "möglichen Tätern oder zum Tatablauf" gefragt, zu melden unter

089/ 29100.

Zum aktuellen Spezialfahrzeugs-Brand kommt hinzu, dass bereits am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ein VW Caddy gebrannt hat, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto stand ebenfalls im Perlacher Forst, in der Oberhachinger Linienstraße in Flammen und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht.

Brandserie: Wiederholt Feuer auf Münchner Baustellen

Vor diesen drei Bränden fingen ebenfalls schon einige Spezialfahrzeuge und Luxus-SUV Feuer. Gut in Erinnerung ist noch der Brand der Kabelschächte und des Baufahrzeugs an der Brücke des Föhringer Rings, am Wochenende des 8. Juli.

Tagelang musste die Brücke und damit auch der beliebte Ring in Richtung Autobahn nach Norden gesperrt werden. Zeitweise stand in Frage, ob die Brückenkonstruktion nach dem Feuer noch stabil genug war.

Die Münchner dürften sich auch gut an das Feuer erinnern, das zwei Luxus-SUV (10. Juli) völlig zerstörte. Hier bekannten sich Personen zu dem Anschlag auf der Internetseite "indymedia.org", die auch hinter dem aktuellen Fall stecken könnten.