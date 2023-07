Brandstiftung auf Baustelle: Zwei Baumaschinen in Planegg ausgebrannt

In Planegg sind am Mittwochmorgen zwei Baumaschinen auf einer Baustelle ausgebrannt – jetzt ermittelt die Polizei wegen dem Verdacht auf Brandstiftung.

Planegg- Am Mittwochmorgen gegen 6.00 Uhr hat ein Passant die Polizei, zu einer Baustelle am Klopferspitz in Planegg gerufen, auf der zwei Baumaschinen brannten. Auch die Feuerwehr wurde verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer allerdings schon aus, berichtet die Polizei.

Baustellenbrand in Planegg – Polizei geht von Brandstiftung aus

Die beiden ausgebrannten Baumaschinen standen nicht direkt nebeneinander. Deshalb und auch, weil an drei weiteren Geräten Brandspuren gefunden wurden, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Deshalb übernimmt die Kriminalpolizei jetzt die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Bei der Baustelle handelt es sich um einen Erweiterungsbau für die dortige U-Bahn (U 6, Martinsried).

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Hinweise zu möglichen Tätern oder der Tat hat, wird gebeten sich beim Kommissariat 43 (Tel. 089/2910-0) oder jeder anderen Dienststelle zu melden.