Brandstiftung? In Garching steht erneut ein Feld in Flammen

Ein weiterer Flächenbrand im Landkreis hat die Münchner Kriminalpolizei auf den Plan gerufen. Sie schließt Brandstiftung nicht aus und wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

In Garching hat am Wochenende erneut ein Feld gebrannt.

Garching - Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt und kann nach Stand der Dinge aktuell Brandstiftung nicht ausschließen: Am Samstag (15. Juli) hat in Garching im Landkreis München ein Feld gebrannt.

Landkreis München: Erneut kommt es in Garching zu einem Flächenbrand

Nach Angaben der Feuerwehr Garching kam es dabei zum wiederholten Male zu einem Flächenbrand in ihrem Einsatzgebiet: In der Verlängerung des Bürgerparks brannten ein noch nicht abgeerntetes Feld und zwei kleine Schrebergärten, der Brand im Hüterweg wurde Feuerwehr und dem Polizei gegen 14 Uhr gemeldet.

Flächenbrand in Garching: Genauer Flurschaden noch unklar

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, war eine Fläche von etwa 5.000 Quadratmeter betroffen, die die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten. Der Flurschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Die Garchinger Feuerwehr – sie wurde unter anderem von den Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Hochbrück unterstützt – verwendete dabei mehrere Rohre und kontrollierte anschließend die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera.

Flächenbrand in Garching: Münchner Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ein Übergreifen der Flammen auf eine Hütte in einem der beiden Schrebergärten konnte verhindert werden, nach etwa 90 Minuten war der Einsatz beendet.

Brandfahnder des Kommissariats 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei nahmen den Ort des Geschehens am Montag in Augenschein.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hüterweg/Brunnenweg/Mühlgasse in Garching etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.