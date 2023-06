Wieder brennen Bäume und Hecken: Münchner Feuerwehr handelt schnell

In Freiham breitet sich am Montagabend ein Vegetationsbrand aus: Die Feuerwehr reagiert rasch und kann Schlimmeres verhindern.

Etwa 70 Quadratmeter an Hecke und Vegetation brannten ab, zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Freiham - Vor einer Woche erst war eine rund 1.000 Quadratmeter große Waldfläche zwischen dem Rangierbahnhof München Nord und der Trollblumenstraße in Brand geraten, diesmal rückte die Feuerwehr in Freiham aus und hatte den Vegetationsbrand schnell unter Kontrolle.

Da sich die Flammen schnell ausbreiteten, forderte der Einsatzleiter ein Sonderlöschmittelfahrzeug mit einem Wasserwerfer an. © Berufsfeuerwehr München

Vegetationsbrand in Freiham: Feuerwehr setzt Wasserwerfer ein

In der Ehrenbürgstraße verhinderten die Einsatzkräfte am Montag durch ihr rasches Handeln ein Übergreifen der Feuers auf weitere Bäume und Sträucher, wie die Feuerwehr berichtete. Eine Passantin hatte den aufsteigenden Rauch gegen 18.20 Uhr bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten in der Hecke.

Vegetationsbrand in Freiham: Polizei untersucht die Hintergründe

Da sich die Flammen aber schnell in Richtung einer großen Eiche ausbreiteten, forderte der Einsatzleiter ein spezielles Fahrzeug mit einem Wasserwerfer an.

Obwohl das Feuer auf diese Weise schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, brannten etwa 70 Quadratmeter an Hecke und Vegetation ab. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.