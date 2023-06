Streit auf Münchner Baustelle: Arbeiter verletzt Kollegen mit Cuttermesser

Festnahme und Anzeige wegen eines versuchten Tötungsdelikts: Auf einer Baustelle hat ein 22-jähriger Arbeiter auf zwei seiner Kollegen eingestochen.

Der Tatverdächtige sollte noch am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. (Symbolbild)

Berg am Laim - Es war reichlich Alkohol im Spiel: Bei einem Streit unter Arbeitern auf einer Baustelle in der Rosenheimer Straße soll ein Mann zwei seiner Kollegen mit einem eineinhalb Zentimeter langen Cuttermesser verletzt haben. Nach Angaben der Polizei wurde der 27-jährige Tatverdächtige wegen eines versuchten Tötungsdelikts angezeigt.

Streit auf Baustelle: Arbeiter zückt Cuttermesser und verletzt zwei Kollegen

Wie die Polizei weiter berichtet, saß der Mann in der Nacht auf Sonntag gegen 2.20 Uhr mit drei seiner Kollegen im Camp der besagten Baustelle, als die betrunkenen Männer – gemessen wurden Werte von bis zu drei Promille – aus zunächst unbekannten Gründen plötzlich miteinander stritten.

Der 27-Jährige habe dann das Messer aus einem Wohncontainer geholt und damit auf einen gleichaltrigen sowie einen 33 Jahre alten Kollegen eingestochen. Beide erlitten dabei Verletzungen an den Armen, einer wurde auch am Hals verletzt. Die Männer wurden in Krankenhäusern behandelt, konnten diese aber inzwischen wieder verlassen.

Messerattacke auf Baustelle: Tatverdächtiger wird noch am Tatort festgenommen

Ein 40-Jähriger habe den Tatverdächtigen dann von den beiden Männern weggerissen und ihm das Messer abgenommen, so die Polizei. Weitere Bauarbeiter veranlassten die Alarmierung des Rettungsdienstes.

Dessen Helfer übernahmen die medizinische Erstversorgung und informierten die dann mit mehreren Streifen anrückende Polizei. Der Tatverdächtige wurde noch in der Nacht festgenommen und sollte am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.