Grafing bei München: Ein Verletzter nach Messerangriff in Biergarten

In der Nacht auf Sonntag kam es in Grafing zu einem Zwischenfall in einem Biergarten. Ein 66-Jähriger soll einen 49-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben und muss sich nun wegen versuchten Tötungsdelikts verantworten.

18. Juni 2023 - 15:07 Uhr | AZ/dpa/vc

Bis die Polizei in Grafing eintraf, hielten andere Gäste des Biergartens den Mann am Boden fest, © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild