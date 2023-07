Feuerteufel im SAP Garden? Fünfter Brand innerhalb von fünf Wochen – Polizei ermittelt

Schon wieder hat es im künftigen SAP Garden gebrannt. Es war das mittlerweile fünfte Feuer binnen fünf Wochen auf der umzäunten und überwachten Baustelle im Olympiapark. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

München - Auf der Baustelle des SAP Garden im Olympiapark hat es am Donnerstagnachmittag erneut gebrannt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckten Bauarbeiter gegen 15.30 Uhr mehrere Brandstellen in zwei unterschiedlichen Untergeschossen der im Bau befindlichen Sportarena am Toni-Merkens-Weg.

Die Arbeiter löschten die Brände selbstständig, weswegen die Feuerwehr nicht eingreifen musste. Verletzte gab es beim Vorfall keine. Die Polizei ermittelt nun erneut wegen möglicher Brandstiftung.

SAP Garden: Fünfter Brand binnen fünf Wochen

Der Brand von Donnerstag ist mittlerweile der fünfte Vorfall binnen fünf Wochen auf der überwachten und umzäunten Baustelle des SAP Garden. Gebrannt hatte es davor am 14. Juni um 14.15 Uhr in der Tiefgarage. Dämmmaterial stand in Flammen. Am 29. Juni um 8.30 Uhr und am 30. Juni um 8.45 Uhr brannte es im Zwischengeschoss. Beim zweiten Brand war es wieder Dämmmaterial, einen Tag später beim dritten Brand war es eine Lüftungsanlage. Zuletzt am 5. Juli um 14.15 Uhr war es wieder Dämmmaterial im Zwischengeschoss.

Da die Brände immer zu Zeiten entstehen, auf denen auf der Baustelle gearbeitet wird und die Brandorte jeweils nahe beieinander im Unter- bzw. Tiefgeschoss liegen, geht man bei der Kripo mittlerweile von Brandstiftung aus. Derzeit ist jedoch noch unklar, ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handle, so Polizeisprecher Christian Drexler vor wenigen Tagen zur AZ.

Brand im SAP Garden: Betreibergesellschaft lobt Belohnung aus

Mittlerweile hat die Betreibergesellschaft des SAP Garden eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt, die zur Klärung der Tat oder der Ergreifung des oder der Täter führen.

Zeugenaufruf: Personen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sollen sich beim zuständigen K13 der Münchner Polizei (Tel. 089/29100) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.