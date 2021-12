Fahrplanwechsel im Dezember: Das ändert sich in und um München

Der Fahrplanwechsel beim MVV steht an. Was sich ab 12. Dezember in und um München herum ändern wird.

Die ersten Maßnahmen treten gleich zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember in Kraft. (Archivbild)

München - Jedes Jahr im Dezember veröffentlicht der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) seinen neuen Fahrplan. Dieses Jahr tritt der Wechsel am 12. Dezember in Kraft.

Große Neuerungen oder Ausweitungen des Angebots in München wird es dieses Jahr allerdings nicht geben. Grund dafür seien laut Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Auch ohne bahnbrechende Neuerungen innerhalb des städtischen ÖPNV-Netzes gibt es dennoch einige Änderungen und Verbesserungen – die AZ zeigt, was sich ab dem 12. Dezember in und um München herum ändern wird:

Bei der Tram zwischen dem Max-Weber-Platz und der Großhesseloher Brücke wird die Linienbezeichnung vereinheitlicht. Die Fahrten der aktuellen Tramlinie 15 werden in den Plan der Linie 25 integriert, die Liniennummer 15 entfällt künftig komplett.

Viele kleine Änderungen beim Busverkehr

Der ExpressBus X80 hält in Richtung des Moosacher Bahnhofs künftig zusätzlich an der Haltestelle Ziegelei-Ring in Gröbenzell. In der Gegenrichtung wird diese Haltestelle bereits angefahren. Beim MetroBus 54 werden die Verstärkerfahrten morgens und nachmittags an Schultagen zwischen Giesing Bahnhof und Harras von der Linie 153 übernommen. Die Linie 153 fährt ab Harras weiter über Donnersbergerbrücke, Hochschule München (Lothstraße) zum Odeonsplatz. Die StadtBus-Linie 157 wird zum Fahrplanwechsel bis Germering (Haltestelle Neue Gautinger Straße) verlängert. Die StadtBus-Linien 183, 190 und 194 sowie der NachtBus N74 halten künftig auch an der neuen Haltestelle Riemer Straße östlich der Autobahn-Anschlussstelle zur A94 auf Höhe des TSV Maccabi München.

Leichte Fahrplan-Anpassungen bei U- und S-Bahn

Auf einigen Linien der U-Bahn, bei der Tram sowie beim Bus werden Abfahrtszeiten zur Erhöhung der Pünktlichkeit, einer Vereinheitlichung des Takts oder zur besseren Verzahnung mit anderen Linien im Minutenbereich angepasst.

Bei der S-Bahn München bleibt der Fahrplan weitgehend unverändert. Auf der Linie S2 sind drei Fahrten in den frühen Morgenstunden mit längeren Zügen unterwegs. Auf den Linien S2, S4 und S8 werden Abfahrtszeiten einzelner Fahrten teils um wenige Minuten angepasst.

Neuer ExpressBus-Ring im Umland

Auch im MVV-Regionalbusverkehr in den acht Verbundlandkreisen werden wieder zahlreiche Verbesserungen umgesetzt – allem voran der neue ExpressBus-Ring in den Landkreisen München, Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Fürstenfeldbruck und Starnberg. Die sieben Linien verkehren von Montag bis Samstag von etwa 5 bis 22 Uhr im 20-Minuten-Takt sowie an Sonn- und Feiertagen von etwa 7 bis 22 Uhr im Stundentakt.