Was diese neue Glockenbach-Pizzeria in München so besonders macht

Die Josef Osteria Biologica hat im Münchner Glockenbachviertel eröffnet. Antonio Danza betreibt sie zusammen mit Vollcorner-Gründer Willy Pfaff.

Außenplätze gibt's an der Baum- und an der Klenzestraße. Ein typisches Ecklokal eben.

München - "Ich vermisse das Meer. Deshalb will ich mir hier selbst ein bisschen Urlaubsgefühl schaffen. Ich bin da ganz egoistisch", sagt Antonio Danza und lacht. Seit 2019 lebt der Italiener in München. Gemeinsam mit Vollcorner-Betreiber Willy Pfaff betreibt er schon in Sendling eine biozertifizierte Trattoria.

Mit einem ähnlichen Konzept legt er nun im Glockenbachviertel los. Die Josef Osteria Biologica serviert ebenfalls rein biologische Speisen und Getränke. Im Mittelpunkt stehen handgemachte Pizza und Pasta.

Den Pizzateig stellt Pizza-Spezialist Emiliano Cerci in der Trattoria in Sendling her. Er betreibt nebenher eine Pizzaschule und kennt sich bestens aus mit der perfekten Gehzeit für gute Bekömmlichkeit. "Emiliano ist nicht nur Koch, er ist ein richtiger Chemiker", erzählt Danza.

Pizza-Teig und Pasta werden in der Glockenbach-Pizzeria von Hand hergestellt

Auch die Nudeln für die Pastagerichte werden mit ein paar Ausnahmen in Sendling von Hand produziert. Soßen, Beläge und alles weitere produzieren die Köche in der offenen Küche vor Ort.

Um die Einrichtung hat sich Danza persönlich gekümmert und viele Einzelstücke in Italien ausgesucht. Noch ist die Osteria nicht komplett bestückt, aber Danza hat seine Türen schon vor zwei Wochen geöffnet.

Josef Osteria Biologica in München: "Wir wollen der Italiener um die Ecke werden"

Viele Neugierige haben sich schon anstecken lassen vom Urlaubsgefühl und die Osteria ins Herz geschlossen. Das macht Danza glücklich. "Wir wollen der Italiener um die Ecke werden", sagt er. Und auch das Personal soll sich wohlfühlen "wie in einer Familie".

Der Clou bei der Pizza Jealous Maid: cremige Burrata und knusprige Parmesan-Chips. © ruf

Besonders beliebt ist jetzt schon die üppig belegte Pizza "Jealous Maid" mit Mozzarella, Tomatensoße, Aubergine, Cherrytomaten, Parmesankruste und Burrata – natürlich alles Bio, was den Preis von 15 Euro erklärt.

Zur offiziellen Eröffnung am Freitag schaute auch der befreundete Schauspieler Horst Janson mit seiner Familie vorbei. Er erinnert sich sogar noch an seine erste Pizza.

Zur offiziellen Eröffnung schaute auch Schauspieler Horst Janson (3.v.l.) zusammen mit Tochter Laura und Frau Hella vorbei. Auch Hund Indy fühlt sich wohl unterm Tisch. Antonio Danza (2.v.l.) freut sich aber auch über viele Stammgäste aus dem Viertel. © ruf

"Das war 1976 in Milano Marittima. So gut hat mir danach keine Pizza mehr geschmeckt", schwärmt er und ergänzt noch schnell: "Aber diese hier ist wirklich hervorragend!" Auch die Weine sind handverlesen. Die Bio-Spritzvarianten sind fruchtig und nicht zu süß. Wie das ganz normale Leben eben.

Klenzestraße 99

Mo-So: 12 bis 23.30 Uhr