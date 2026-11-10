Von edel zu lässig: Bekanntes Restaurant in München soll für alle da sein

Im ehemaligen Weinhaus Knott in Haidhausen wird aus dem edlen Murino das lässige Easy Rabbit: ein unkomplizierter Treffpunkt mit mediterraner Küche, authentischen Thai-Currys, fairen Preisen und historischem Gewölbekeller, der vom Feierabendbier bis zum Dinner alles bieten will.

An der Fassade des historischen Altbaus in der Ismaninger Straße steht "Franz Xaver Knott". Jahrzehnte lang versorgte das gleichnamige Weinhaus Haidhausen mit edlen Tropfen. Danach zog eine Burgerkette ein und später das edle Restaurant Murino. Einer der Betreiber, Murat Güven, ist immer noch da. Aber er wollte etwas frischen Wind in sein Lokal bringen, es etwas zugänglicher machen. Deshalb heißt das Murino jetzt Easy Rabbit. "Easy steht für easygoing", erklärt Güven der AZ, sprich unbeschwert und lässig. Ganz Lässige kürzen die Ismaninger Straße auch "Isi" ab.

Der Hase steht für den denkmalgeschützten Gewölbekeller, den "Hasenbau", der zum Lokal gehört. Dort können die Gäste abends in ungezwungener Atmosphäre auf ein Bier oder ein Glas Wein sitzen und dazu entweder ein paar Snacks oder ein Abendessen genießen. Das Murino war ein gehobenes Lokal. "Die Gäste sind nur gekommen, wenn sie einen Anlass hatten", erzählt Güven. Er möchte das Easy Rabbit aber für alle öffnen. Güven wünscht sich, dass sie auch spontan auf ein Feierabendbier oder einen Apéro kommen. Vielleicht ein paar Snacks oder ein Club Sandwich (19 Euro) dazu – "easygoing" eben. Eine Halbe Augustiner kostet 4,80 Euro, ein Glas Wein gibt es ab 7 Euro, einen Spritz für 8,90 Euro. Für den kleinen Hunger gibt es Hummus und Brot (9 Euro), Oliven (6 Euro), Saté-Spieße vom Hähnchen (9 Euro) und einiges mehr.

Die Thai-Currys haben sich schon in Haidhausen herumgesprochen. © Daniel von Loeper

Pasta, Bowls und authentische Thai-Currys

Wer mag, kann natürlich weiterhin auch gepflegt zu Abend essen. Die Küche bleibt wie gehabt mediterran mit asiatischem Einfluss. Die Speisekarte ist überschaubar, aber erstaunlich vielseitig. Ein paar Pastagerichte wie Rigatoni al Ragù (21 Euro) oder Spaghetti Aglio e Olio (18 Euro) stehen zur Auswahl, aber auch Schnitzel Wiener Art (23 Euro), Miesmuscheln mit Pommes (25 Euro) oder Rinderlende vom Grill (35 Euro).

Güvens Frau Supa ist Thailänderin. Ihre Currys (ab 20 Euro), Suppen und ihre gebratenen Reisnudeln mit Sprossen, Gemüse und Erdnüssen Pad Thai (ab 20 Euro) haben sich schon herumgesprochen in Haidhausen. Sie scheinen ziemlich authentisch zu schmecken, denn zu den Stammgästen gehören auch viele Thailänder.

Der obere Bereich direkt an der Ismaninger Straße ist ein bisschen heller und bunter geworden. An der Wand hängt auch das ein oder andere Hasengemälde. © Daniel von Loeper

Die Einrichtung hat Güven nur dezent verändert. Elegant sieht das Easy Rabbit immer noch aus. Vorher war alles in Schwarz gehalten, jetzt hängen viele bunte Bilder an der Wand – darunter auch der ein oder andere Hase. Abends können sich die Gäste auch in den historischen Gewölbekeller setzen. Unter der Woche gibt es einen Mittagstisch nur im oberen Teil des Restaurants. Die Karte wechselt täglich. Die Gerichte kosten zwischen 12,90 Euro und 14,90 Euro.



Ismaninger Str. 5

Mo-Fr: 11.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 23 Uhr (Küche bis 22 Uhr)

Sa: 18 bis 23 Uhr (Küche bis 22 Uhr)

So und Feiertag: geschlossen