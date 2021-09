Tagescafé bei Lodenfrey: Ergänzung für Ralph Lauren-Abteilung

Die erste deutsche Ralph's Coffee-Filiale zieht bei Lodenfrey ins Erdgeschoss ein.

München - Über 40 Jahre besteht die Partnerschaft zwischen Lodenfrey und Ralph Lauren schon. Bisher ging's dabei aber nur um Kleidung. Auf 300 Quadratmetern können sich Modebegeisterte allein im Erdgeschoss des Münchner Traditionsgeschäfts mit Poloshirts und mehr der amerikanischen Marke eindecken. Aber Ralph Lauren verkauft nicht nur Mode, sondern auch Kaffee.

Erste europäische Filiale von Ralph's Coffee in München

In New York, Hongkong und Tokyo gibt es seine Cafés schon seit Jahren. Für die erste europäische Filiale von Ralph's Coffee hat Lodenfrey jetzt einen Teil seiner Herrenabteilung geräumt. Vor ein paar Wochen ist das kleine, aber feine Café inklusive Außenterrasse dort eingezogen.

"Wir wollen die verschiedenen Produktwelten von Ralph Lauren koppeln. Das hier ist der ideale Standort dafür", sagt Martina Bovenkerk, Deutschlandchefin von Ralph Lauren.

Links Produkte für daheim, rechts die Cookies und Muffins fürs Café. © Bernd Wackerbauer

Tagescafé bei Lodenfrey: Cappuccino, New York Cheesecake, Muffin, und Cookie

Das Café ist elegant in Grün und Weiß gehalten. Alle Mitarbeiter tragen grün-weiß gestreifte Hemden und Krawatte und servieren hauseigene Kaffee-Röstungen nach Familienrezepte von Ralph Laurens Mutter. Ein Cappuccino kostet 4,50 Euro. Dazu genehmigt man sich zum Frühstück ein Croissant (3 Euro) und am Nachmittag einen original New York Cheesecake (7 Euro), Muffin (4 Euro) oder Cookie (3,50 Euro).

Wer's herzhafter mag, bestellt ein Sandwich für 8,50 Euro. Und wer nicht genug von Ralph's Coffee bekommen kann, der bekommt allerlei Fan-Artikel wie Tassen, Schalen, Keksdosen Notizbücher, aber auch die hauseigenen Kaffeebohnen für daheim im Café.

Maffeistraße 7, Mo-Sa: 10 bis 19 Uhr