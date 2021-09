Neue Dachterrassen-Bar: Endlich Spritz im Olympiapark

Am Hans-Jochen-Vogel- Platz gibt es jetzt eine Dachterrassen-Bar. Das Deck 21 bietet Drinks und vegetarische Snacks.

Die Aussicht über das Olympiastadion ist spektakulär. Die Bar bleibt in diesem Jahr solange geöffnet, wie das Wetter es erlaubt.

München - Ein Spaziergang im Olympiapark und danach mit einem Glas in der Hand die Abendsonne genießen. Klingt naheliegend, Letzteres war in der Vergangenheit aber gar nicht so einfach, denn um die Gastronomie im Olympiapark war es dürftig bestellt.

Drum hat es nicht lange gedauert, bis die Münchner das Deck 21 entdeckt haben. Die neue Bar auf der Dachterrasse des Veranstaltungsgebäudes Coubertin, direkt neben der Olympiahalle, gibt es erst seit ein paar Wochen.

Beitreiber: "Wollen erstmal den Gast verstehen"

Einige Tische sind schon besetzt, als die AZ dort vorbeischaut. Eine Gruppe Frauen feiert Geburtstag, ein Ehepaar macht es sich mit einem Spritz gemütlich. "Wir sind schon zum zweiten Mal hier. Die Dachterrasse liegt auf unserem täglichen Corona-Spaziergang", erzählen Andrea Gebauer und ihr Mann Stefan Müller.

Andrea Gebauer und ihr Mann Stefan Müller probieren sich schon fleißig durch die verschiedenen Spritz-Kreationen auf dem neuen Sonnendeck im Olympiapark. © Daniel von Loeper

Betreiber des Deck 21 ist Fabian Klüppel von Do & Co, dem exklusiven Gastro- und Catering-Partner im gesamten Olympiapark. Mit dem neuen Lokal möchte er es bewusst langsam angehen. "Wir wollen erst mal den Gast verstehen", so Klüppel. Das Konzept soll dynamisch bleiben. Wenn die Gäste etwas nicht mögen, dann wird es eben ausgetauscht. Grundsätzlich möchte sich das Deck 21 vom klassischen Biergarten absetzen.

Vegetarische und vegane Snacks

Zu Essen gibt es nur vegetarische und vegane Mezze. Die kann man für sich alleine als Hauptgericht bestellen, oder man teilt sie sich als kleinen Snack. Wer die große Portion (19,50 Euro) bestellt, bekommt Hummus, Baba Ghanoush (Auberginen-Dip), Oliven, Taboulé und Linsensalat zusammen mit Naan-Brot zum Dippen. Einzeln kosten die Mezze 4,20 Euro. Außerdem gibt es Süßkartoffel-Pommes mit Wasabi-Mayo (5,90 Euro) und ein Gemüse Curry (9,50 Euro). Zum Nachtisch gönnt man sich ein Beeren Tartelette (3,50 Euro) aus der hauseigenen Do & Co-Patisserie oder einen veganen Karottenkuchen (3 Euro).

Deck 21-Betreiber Fabian Klüppel serviert einen alkoholfreien Ginger olé (6 Euro) mit Ingwer, Soda und Thymian. © Daniel von Loeper

Passend zum Olympia-Panorama bietet die Getränkekarte klassischen Spritz mit Aperol, aber auch Varianten mit Basilikum oder Orange und Rosmarin (alle 6 Euro). Daneben Cocktails, Wein, Bier und Softdrinks aller Art.

Keine Reservierungen auf dem Deck 21

Das Publikum ist gemischt. "Bei uns ist jeder willkommen", so Klüppel. Um Spontanbesucher nicht zu enttäuschen, kann man im Deck 21 nicht reservieren. Bei größeren Gruppen wird eine Ausnahme gemacht. Für Familien- oder Firmenfeiern kann man die Dachterrasse auch exklusiv mieten.

Julian Schrott ist als Catering-Manager für das Wohl der Gäste verantwortlich. Gemeinsam mit einem noch jungen Team hat er gut zu tun. Aber mit dem Zeltdach des Olympiastadions im Blick und sanfter Clubmusik im Hintergrund mixen sich die Drinks fast wie von selbst.

Hans-Jochen-Vogel-Platz (ehemals Coubertinplatz), Do-Fr: 16 bis 23 Uhr, Sa-So: 14 bis 23 Uhr, bei schönem Wetter geöffnet