Die Augustiner Brauerei im Westend hat neu gebaut und kann die Produktion ihres bleifreien Kultbieres nun deutlich steigern. In welchen Supermärkten es das Augustiner Alkoholfrei nun erstmals zu kaufen gibt.

Vor gut zwei Jahren brachte die Augustiner Brauerei ihr alkoholfreies Bier auf den Markt und löste direkt einen Hype aus. Alle wollten es probieren, kaum ein Getränkemarkt oder gar Supermarkt hatte es im Sortiment. Nun hat die Brauerei im Westend ihre Kapazitäten deutlich ausgebaut – mit der Folge: Das isotonische Trendgetränk gibt es nun auch bei dem Supermarkt-Riesen Edeka Südbayern.

Augustiner hat auf dem Brauerei-Gelände an der Landsberger Straße ein neues Gebäude nur für das Alkoholfreie gebaut. © imago/S.Gottschalk

Edeka ist gut versorgt – bis jetzt

"Unsere Märkte sind gut versorgt", bestätigte ein Sprecher von Edeka Südbayern der AZ. Wenn die Nachfrage keine extremen Ausmaße annimmt, ist das Augustiner Alkoholfrei in allen Münchner Filialen zu bekommen, die Edeka selbst betreibt. Filialen, die noch einen Namen unter dem Edeka-Schriftzug aufführen, werden von einem selbstständigen Kaufmann bzw. einer Kauffrau betrieben, sie bestimmen selbst über ihr Sortiment. Wenn sie wollen, können sie Augustiner ebenfalls verkaufen.

Grundsätzlich setzen alle Brauereien auf alkoholfreie Getränke. Denn der Bierabsatz befindet sich seit Jahren im Sinkflug. Während fast alle Brauhäuser neben alkoholfreien Bieren auch Limonaden, Malzbier, Spezi oder sogar Cola auf den Markt bringen, kann Augustiner in diesem Bereich nur mit dem Alkoholfrei punkten. Münchens älteste Brauerei (gegründet: 1328) steht nicht gerade dafür, Trends hinterherzulaufen. Neun Biersorten hat Augustiner-Bräu im Sortiment.

Führt die Brauerei seit 2014: Martin Leibhard. © Bernd Wackerbauer/AZ-Archiv

Das Alkoholfreie wurde 2024 feierlich eingeführt. Die Nachfrage war schnell deutlich höher, die Brauerei kam mit der Produktion gar nicht hinterher. Nun ist auf dem Brauereigelände im Westend eine neue Produktionsstätte nur für das Alkoholfreie fertig geworden. Laut Branchenmagazin "Inside" kann Augustiner-Bräu damit den Bleifrei-Ausstoß auf über 120.000 Hektoliter verdoppeln.

Edeka Südbayern hat das Augustiner Alkoholfrei seit Kurzem in den Regalen stehen. Ob der Hype auch zwei Jahre nach Markteinführung noch anhält, wird sich bald zeigen.