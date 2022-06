Schwabinger Bar Restaurant Oskar: Neuer Ort für Münchner Selbstdarstellungen

Das Bar Restaurant Oskar in Schwabing bietet neben alpenländischer und mediterraner Küche auch Kunst von Florian Gandlgruber.

Schwabing - Eingefleischten Münchnern ist die Alte Burg in der Bismarckstraße noch ein Begriff. Hier haben sich die Jungen und Schönen, die Schickeria getroffen. Die Spider Murphy Gang soll hier einst ihren ersten Auftritt gehabt haben. In den letzten Jahren ist es ruhig um das Schwabinger Kult-Lokal geworden. Es gab mehrere Besitzerwechsel, die goldenen Zeiten waren lange vorbei.

Golden ist die Vergangenheit von Marko Huth. Der gründete einst das Steak-Eldorado "Zum Goldenen Kalb" am Viktualienmarkt. 2020 orientierte er sich um und wagte den Schritt nach Schwabing. In der ehemaligen Alten Burg residiert nun das Oskar. Von Schickeria will Huth nichts wissen. "Ich möchte ein Stadtteilwohnzimmer bieten." Natürlich seien auch "Stadtteiltouristen" aus anderen Vierteln willkommen.

Die Terrasse ist noch Schwabings Geheimtipp! © ruf

Sie erwartet ein wunderschöner Wirtsgarten und eine alpenländisch mediterrane Küche. Menü mit Wein oder nur ein paar Kalbspflanzerl und ein Bier: Hier findet jeder was. "Es gibt keine schlechten Gäste", betont Huth, "wir freuen uns über jede und jeden!"

Künstler Florian Gandlgruber: Gast der ersten Stunde

Ein Gast der ersten Stunde war der Schwabinger Künstler Florian Gandlgruber. Eine glückliche Fügung, denn die Chemie zwischen Künstler und Wirt hat von Anfang an gestimmt. Als geborener Ludwigsvorstädter ließ sich Huth von Gandlgruber die Schwabinger Welt erklären.

Eine ganze Collage im Restaurant. © ruf

Daraus ist jetzt das Projekt "Münchner Selbstdarstellungen" entstanden. Gandlgruber inszeniert sich selbst in Bildern auf der unendlichen Münchner Bühne. Von Bavaria bis Biergarten, von Glyptothek bis Dachterrasse. Sprich, er verbindet markante Orte und Szenen zu lustigen, aber auch nachdenklichen Münchner Lebensweisheiten.

So schaut eine Selbstinszenierung von Künstler Florian Gandlgruber (links) und Marko Huth aus. © ruf

Nun kann man die Werke im Oskar bewundern. Auch Huth hat sich für ein paar Fotos in den Smoking geworfen. Herausgekommen ist ein kleiner fotografischer Schwabing- und München-Kurs für alle.

Bismarckstr. 21, Di-Sa: ab 18 Uhr