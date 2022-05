Restaurant Falke 23 in München: Feine Menüs und das gewisse schwäbische Etwas

Das Falke 23 in der Au ist noch ein Geheimtipp. Die Nachbarn wissen die feinen Menüs und den Zwiebelrostbraten aber schon zu schätzen.

München - Harald Bernkopf kommt aus der Bank-Branche und wohnt in der Au. Mit Gastronomie hatte er nur am Rande zu tun. Aber als er erfuhr, dass das Wirtshaus Zum Alten Kreuz in der Falkenstraße frei wird, hat er im September 2020 den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Bestärkt und unterstützt von seinen Freunden hat er das etwas in die Jahre gekommene Augustiner-Lokal übernommen.

Individuelle Drei- und Vier-Gänge-Menüs zum fairen Preis

Nach den vielen Lockdowns kann er aber seit diesem Jahr erst so richtig loslegen. Sein Falke 23 ist mehr als nur eine nette Stadtteilwirtschaft geworden.

Vorspeise: Spargelsalat mit Eigelb, geräucherter Forelleund Kerbel. © Sigi Müller

Ein besonders großer Glücksgriff war mit Sicherheit die Wahl seines Kochs, dem gebürtigen Schwaben Marian Schmalacker. Der hat schon an verschiedenen Orten zum Teil auf Sterne-Niveau gekocht und tobt sich jetzt an seinem neuen Arbeitsplatz so richtig aus.

Neben klassischer Wirtshausküche stehen im Moment verschiedene Spargelgerichte auf der Karte. Und: man kann sich hier auch ein feines und individuelles Drei- oder Vier-Gänge-Menü aus der Menükarte zusammenstellen.

Hauptspeise: Filet vom Kalb mit glasiertem Gemüse und getrüffeltem Kartoffelpüree. © Sigi Müller

Für wirklich sehr faire 39 beziehungsweise 49 Euro bekommt man dann Speisen auf einem Niveau, das man in solchen Wirtschaften selten findet.

Beim AZ-Besuch gab es einen wunderbaren Rücken vom Kalb, Spargelsalat mit geräucherter Forelle und Erdbeeren mit Mascarpone und hausgemachtem Nuss-Granola-Mix.

Dessert: Erdbeeren mit hausgemachtem Granola, Mascarpone und Erdbeer-Gel. © Sigi Müller

Jede Woche neue Kuchen nach Lust und Laune

In der Nachbarschaft hat sich auch der feine schwäbische Zwiebelrostbraten (23,90 Euro) von der Schmankerl-Karte schon herumgesprochen. "Der hat hier fast schon Kult-Status", erzählt Bernkopf der AZ.

Natürlich stehen auch Wirtshaus-Klassiker wie Tellerfleisch (12,90 Euro), Brezn-Schnitzel (14,90 Euro) und Allgäuer Käsespätzle (13,90 Euro) auf der Karte. Letztere machen beim schwäbischen Hintergrund des Kochs natürlich besonders neugierig.

Das Falke 23 öffnet täglich um 17 Uhr. Aber sonntags gibt es schon ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Kellner Rico Riemschüssel ist leidenschaftlicher Hobbybäcker und backt jede Woche neue Kuchen nach Lust und Laune fürs Falke 23. Noch ist das Lokal ein Geheimtipp. Aber wenn sich die feine Küche herumgesprochen hat, dürfte sich das schon ziemlich bald ändern.

Falkenstraße 23, Telefon 089/24643126, Mo-Do + Feiertag: 17 bis 23.30 Uhr, Fr-Sa: 17 bis 1 Uhr, So: ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen, Küche ab 17 Uhr