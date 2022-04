Neue Trattoria-Kette in Haidhausen: Bling Bling nach Bella Italia

Die alteingesessene Pizzeria in Haidhausen hat zu. Dafür kommt die Giorgia Trattoria.

Das Giorgia-Team steht schon in den Startlöchern

Haidhausen - Insgesamt 17 italienische Restaurants in Frankreich, London und Madrid betreibt die Big Mamma Gruppe. Am 3. Juni kommt ein neues in München dazu.

Haidhausen: Giorgia Trattoria statt Bella Italia

In der Weißenburger Straße, wo das Bella Italia über 40 Jahre lang recht günstige Pizza und Pasta servierte, zieht dann Big Mammas jüngstes Baby, die Giorgia Trattoria ein. Die italienische Küche bleibt den Haidhausern zwar erhalten, aber ansonsten ändert sich so ziemlich alles, was die Stammgäste dort bisher kannten.

Die Einrichtung wird bunt unter dem Motto Vintage. Zu Deutsch: im Edel-Trödel-Stil. Das hauseigene Designstudio Kiki möchte einen kunterbunten Ort mit viel Flower Power, verspiegelten Decken, funkelnden Diskokugeln, Marmor-Bar und offener Küche schaffen.

Pizza, Pasta und wechselnde Tagesgerichte

Chefkoch Filippo di Giuseppe steht schon in den Startlöchern für seine italienische Küche mit Pizza, Pasta und wechselnden Tagesgerichten. Gekocht wird täglich vor Ort. Seine Produkte bezieht Filippo von kleinen italienischen, aber auch regionalen Produzenten.

Giorgia Trattoria, Weißenburger Straße 2, ab 3. Juni