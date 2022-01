Restaurant-Konzept JAN: Münchner Sterne-Koch Hartwig eröffnet Pop-up

Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig greift nach neuen Sternen (und wird prompt überrannt) – in einem temporären Lokal in der Nymphenburger Manufaktur für 16 Gäste.

München - Drei Sterne, drei Buchstaben – das passt schon mal gut: JAN. So heißt das neue Lokal von Jan Hartwig (39), Münchens einzigem Drei-Sterne-Koch.

Erst kochte er sich (und freilich seine Gäste) in den kulinarischen Sternenhimmel im Atelier im Bayerischen Hof, bis er dort nach über sieben Jahren im vergangenen August die Kochschürze an den Nagel hängte. Sein Ziel: sich selbstständig zu machen.

Pop-up-Lokal am Nördlichen Schlossrondell

Jetzt ist es so weit: Jan Hartwig wird ab Februar mit seinem neuen Restaurant-Konzept JAN vorübergehend in die Räumlichkeiten der Porzellan-Manufaktur Nymphenburg ziehen.

Ein Pop-up-Lokal also, wie man heute solch temporäre Zwischennutzungen nennt, in einzigartiger Location am Nördlichen Schlossrondell von Schloss Nymphenburg.

Pop-up-Lokal in der Porzellan-Manufaktur Nymphenburg. © Nymphenburg

Hartwig will ein neues Restaurant am Königsplatz eröffnen

Pop-up deshalb, weil Jan Hartwig schon weitere Pläne für den Frühsommer hat. Dann möchte der Wahl-Münchner nämlich sein erstes eigenes und im Idealfall langfristiges Restaurant im Rhaetenhaus am Königsplatz eröffnen.

Doch jetzt freut sich der Spitzenkoch erstmal auf seinen kleinen, feinen Abstecher in die Porzellan-Manufaktur, wo er in einem intimen Ambiente für jeweils maximal 16 Gäste kochen wird – so teilt es Nymphenburg mit. Und: "Hier kommt zusammen, was zusammengehört – ein tolles Gericht auf einem schönen Teller. Sein Faible für Tischkultur und handgefertigtes Porzellan kann Jan Hartwig ab sofort an mindestens fünf Tagen pro Woche ausleben."

Die Reservierungen laufen bereits fürs Pop-up-Lokal (ausschließlich online). Und wie! Nach AZ-Informationen wird JAN regelrecht überrannt. Allein die Bearbeitung einer Anfrage dauert derzeit fünf Werktage.

Jan Hartwig schrieb dazu auf Instagram: "Liebe Gäste, wir sind überwältigt von Eurer Resonanz und den Hunderten Anfragen! Wir arbeiten fleißig daran, jede einzelne Reservierung schnellstmöglich zu beantworten. Wir freuen uns sehr auf das baldige Wiedersehen!"